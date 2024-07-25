На тюменской набережной пройдет бесплатный концерт электронной музыки

Бесплатный концерт для тюменцев пройдет на тюменской набережной
Авторы хита My life, my rules группа «Лауд» 10 августа дадут бесплатный концерт на набережной реки Туры в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы события.
«Готовы подпевать „My life, my rules“? Привезем раздавать стиль группу „Лауд“. Танцуем вместе на набережной 10 августа, ставь дату в календарь и зови всех друзей. Вход бесплатный!», — сообщили URA.RU в оргкомитете.
Группа электронных музыкантов из Уфы известна своими дуэтами с современными россий2скими группами Boulevard Depo, Thomas Mraz, i61, Cream Soda. Ранее URA.RU писало, какие концерты пройдут в Тюмени в августе.
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