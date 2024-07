На тюменской набережной пройдет бесплатный концерт электронной музыки

На тюменской набережнйо пройдет бесплатный концерт электронной музыки

25 июля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Бесплатный концерт для тюменцев пройдет на тюменской набережной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авторы хита My life, my rules группа «Лауд» 10 августа дадут бесплатный концерт на набережной реки Туры в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы события. «Готовы подпевать „My life, my rules“? Привезем раздавать стиль группу „Лауд“. Танцуем вместе на набережной 10 августа, ставь дату в календарь и зови всех друзей. Вход бесплатный!», — сообщили URA.RU в оргкомитете. Группа электронных музыкантов из Уфы известна своими дуэтами с современными россий2скими группами Boulevard Depo, Thomas Mraz, i61, Cream Soda. Ранее URA.RU писало, какие концерты пройдут в Тюмени в августе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авторы хита My life, my rules группа «Лауд» 10 августа дадут бесплатный концерт на набережной реки Туры в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы события. «Готовы подпевать „My life, my rules“? Привезем раздавать стиль группу „Лауд“. Танцуем вместе на набережной 10 августа, ставь дату в календарь и зови всех друзей. Вход бесплатный!», — сообщили URA.RU в оргкомитете. Группа электронных музыкантов из Уфы известна своими дуэтами с современными россий2скими группами Boulevard Depo, Thomas Mraz, i61, Cream Soda. Ранее URA.RU писало, какие концерты пройдут в Тюмени в августе.