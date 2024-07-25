На тюменской набережной пройдет бесплатный концерт электронной музыки

На тюменской набережнйо пройдет бесплатный концерт электронной музыки
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Бесплатный концерт для тюменцев пройдет на тюменской набережной
Бесплатный концерт для тюменцев пройдет на тюменской набережной Фото:

Авторы хита My life, my rules группа «Лауд» 10 августа дадут бесплатный концерт на набережной реки Туры в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы события.

«Готовы подпевать „My life, my rules“? Привезем раздавать стиль группу „Лауд“. Танцуем вместе на набережной 10 августа, ставь дату в календарь и зови всех друзей. Вход бесплатный!», — сообщили URA.RU в оргкомитете. 

Группа электронных музыкантов из Уфы известна своими дуэтами с современными россий2скими группами Boulevard Depo, Thomas Mraz, i61, Cream Soda. Ранее URA.RU писало, какие концерты пройдут в Тюмени в августе

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Авторы хита My life, my rules группа «Лауд» 10 августа дадут бесплатный концерт на набережной реки Туры в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы события. «Готовы подпевать „My life, my rules“? Привезем раздавать стиль группу „Лауд“. Танцуем вместе на набережной 10 августа, ставь дату в календарь и зови всех друзей. Вход бесплатный!», — сообщили URA.RU в оргкомитете.  Группа электронных музыкантов из Уфы известна своими дуэтами с современными россий2скими группами Boulevard Depo, Thomas Mraz, i61, Cream Soda. Ранее URA.RU писало, какие концерты пройдут в Тюмени в августе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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