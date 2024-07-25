25 июля 2024

В МГИК назвали кампанию в Мосгордуму «более конкурентной», чем в 2019 году

«Ведомости»: конкуренция на выборах в МГД будет семь человек на место
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москвичей ждут конкурентные выборы в городскую думу
Москвичей ждут конкурентные выборы в городскую думу Фото:

Избирательная кампания в Мосгордуму ожидается «более конкурентной», чем в 2019 году. Об этом рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Кандидатами на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 286 человек, в то время как пять лет назад их было 230. У нас где-то 6–7 претендентов на мандат. Всего в списках по 45 одномандатным округам 389 человек, в том числе 98 самовыдвиженцев», — передает газета «Ведомости» слова Реута.

В Москве уже начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Руководителем штаба является Вадим Ковалев, его заместителем и руководителем электронного штаба стал Илья Массух, замруководителя по информационному сопровождению — Александр Асафов, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избирательная кампания в Мосгордуму ожидается «более конкурентной», чем в 2019 году. Об этом рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. «Кандидатами на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 286 человек, в то время как пять лет назад их было 230. У нас где-то 6–7 претендентов на мандат. Всего в списках по 45 одномандатным округам 389 человек, в том числе 98 самовыдвиженцев», — передает газета «Ведомости» слова Реута. В Москве уже начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Руководителем штаба является Вадим Ковалев, его заместителем и руководителем электронного штаба стал Илья Массух, замруководителя по информационному сопровождению — Александр Асафов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...