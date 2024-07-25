В МГИК назвали кампанию в Мосгордуму «более конкурентной», чем в 2019 году

Избирательная кампания в Мосгордуму ожидается «более конкурентной», чем в 2019 году. Об этом рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«Кандидатами на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 286 человек, в то время как пять лет назад их было 230. У нас где-то 6–7 претендентов на мандат. Всего в списках по 45 одномандатным округам 389 человек, в том числе 98 самовыдвиженцев», — передает газета «Ведомости» слова Реута.
В Москве уже начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Руководителем штаба является Вадим Ковалев, его заместителем и руководителем электронного штаба стал Илья Массух, замруководителя по информационному сопровождению — Александр Асафов, передает RT.
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