26 июля 2024

Как проходит День города в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского. Фоторепортаж

В Тюмени на улице Дзержинского прошел фестиваль наличников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Дзержинского. Тюмень
Тюменцы в национальных костюмах гуляют по пешеходной улице Фото:

В Тюмени одна из площадок празднования Дня города расположилась на пешеходной улице Дзержинского. Здесь гуляют люди в национальных костюмах, проходит фестиваль наличников и водят хороводы. Что еще интересного можно встретить на одной из главных площадок праздника — в фоторепортаже URA.RU.

«На улице Дзержинского земляки могут познакомиться с историей и культурой Тюмени. Там проходит фестиваль креативных индустрий „Окно истории“. В программе: мастер-классы, выставки, ярмарки, лекторий, фотозоны», — сообщили в официальном telegram-канале Тюменской области.

Всего в городе представлено более 20 площадок. Горожане могут посетить гастрономические фестивали, экстремальное шоу на набережной, «Сабантуй» в Заречном парке и другие точки. Ознакомиться с полной картой мероприятий можно на сайте URA.RU.

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В Тюмени одна из площадок празднования Дня города расположилась на пешеходной улице Дзержинского. Здесь гуляют люди в национальных костюмах, проходит фестиваль наличников и водят хороводы. Что еще интересного можно встретить на одной из главных площадок праздника — в фоторепортаже URA.RU. «На улице Дзержинского земляки могут познакомиться с историей и культурой Тюмени. Там проходит фестиваль креативных индустрий „Окно истории“. В программе: мастер-классы, выставки, ярмарки, лекторий, фотозоны», — сообщили в официальном telegram-канале Тюменской области. Всего в городе представлено более 20 площадок. Горожане могут посетить гастрономические фестивали, экстремальное шоу на набережной, «Сабантуй» в Заречном парке и другие точки. Ознакомиться с полной картой мероприятий можно на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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