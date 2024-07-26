Как проходит День города в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского. Фоторепортаж

В Тюмени на улице Дзержинского прошел фестиваль наличников

27 июля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Тюменцы в национальных костюмах гуляют по пешеходной улице Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени одна из площадок празднования Дня города расположилась на пешеходной улице Дзержинского. Здесь гуляют люди в национальных костюмах, проходит фестиваль наличников и водят хороводы. Что еще интересного можно встретить на одной из главных площадок праздника — в фоторепортаже URA.RU. «На улице Дзержинского земляки могут познакомиться с историей и культурой Тюмени. Там проходит фестиваль креативных индустрий „Окно истории“. В программе: мастер-классы, выставки, ярмарки, лекторий, фотозоны», — сообщили в официальном telegram-канале Тюменской области. Всего в городе представлено более 20 площадок. Горожане могут посетить гастрономические фестивали, экстремальное шоу на набережной, «Сабантуй» в Заречном парке и другие точки. Ознакомиться с полной картой мероприятий можно на сайте URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени одна из площадок празднования Дня города расположилась на пешеходной улице Дзержинского. Здесь гуляют люди в национальных костюмах, проходит фестиваль наличников и водят хороводы. Что еще интересного можно встретить на одной из главных площадок праздника — в фоторепортаже URA.RU. «На улице Дзержинского земляки могут познакомиться с историей и культурой Тюмени. Там проходит фестиваль креативных индустрий „Окно истории“. В программе: мастер-классы, выставки, ярмарки, лекторий, фотозоны», — сообщили в официальном telegram-канале Тюменской области. Всего в городе представлено более 20 площадок. Горожане могут посетить гастрономические фестивали, экстремальное шоу на набережной, «Сабантуй» в Заречном парке и другие точки. Ознакомиться с полной картой мероприятий можно на сайте URA.RU.