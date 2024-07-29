Свердловчане согласны покупать готовый бизнес за миллионы рублей

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На готовый бизнес в сфере производства жители готовы потратить 2,5 миллиона Фото:

Во втором квартале 2024 года жители Свердловской области стали чаще рассматривать покупку готового бизнеса, так, на собственное дело в сфере производства свердловчане готовы потратить 2,5 миллиона рублей. Аналитикой спроса и и предложения в категории «Готовый бизнес» с URA.RU поделились в «Авито».

«Бизнес в сфере производства можно купить за 2,5 миллиона рублей, спрос на него во втором квартале составил 8%. На первом месте по спросу (14%) — бизнес в сфере общественного питания, он в среднем стоит 590 тысяч рублей», — говорится в релизе. Бизнес в сфере красоты и здоровья также вошел в список лидеров, спрос на него составил 9%, а стоимость — 1,3 миллиона рублей. Торговые предприятия (6% от спроса) продают за 602,0 тысяч рублей. Пункты выдачи заказов (7,7%) продают за 1,5 миллиона рублей.

Бизнес в сфере общественного питания и торговли оказался лидером в списке по количеству предложений (14% и 13% соответственно). На IT-бизнес приходится 7% и 5% — на сферу услуг.

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Во втором квартале 2024 года жители Свердловской области стали чаще рассматривать покупку готового бизнеса, так, на собственное дело в сфере производства свердловчане готовы потратить 2,5 миллиона рублей. Аналитикой спроса и и предложения в категории «Готовый бизнес» с URA.RU поделились в «Авито». «Бизнес в сфере производства можно купить за 2,5 миллиона рублей, спрос на него во втором квартале составил 8%. На первом месте по спросу (14%) — бизнес в сфере общественного питания, он в среднем стоит 590 тысяч рублей», — говорится в релизе. Бизнес в сфере красоты и здоровья также вошел в список лидеров, спрос на него составил 9%, а стоимость — 1,3 миллиона рублей. Торговые предприятия (6% от спроса) продают за 602,0 тысяч рублей. Пункты выдачи заказов (7,7%) продают за 1,5 миллиона рублей. Бизнес в сфере общественного питания и торговли оказался лидером в списке по количеству предложений (14% и 13% соответственно). На IT-бизнес приходится 7% и 5% — на сферу услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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