Свердловчане согласны покупать готовый бизнес за миллионы рублей

29 июля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

На готовый бизнес в сфере производства жители готовы потратить 2,5 миллиона Фото: Игорь Пантин © URA.RU Во втором квартале 2024 года жители Свердловской области стали чаще рассматривать покупку готового бизнеса, так, на собственное дело в сфере производства свердловчане готовы потратить 2,5 миллиона рублей. Аналитикой спроса и и предложения в категории «Готовый бизнес» с URA.RU поделились в «Авито». «Бизнес в сфере производства можно купить за 2,5 миллиона рублей, спрос на него во втором квартале составил 8%. На первом месте по спросу (14%) — бизнес в сфере общественного питания, он в среднем стоит 590 тысяч рублей», — говорится в релизе. Бизнес в сфере красоты и здоровья также вошел в список лидеров, спрос на него составил 9%, а стоимость — 1,3 миллиона рублей. Торговые предприятия (6% от спроса) продают за 602,0 тысяч рублей. Пункты выдачи заказов (7,7%) продают за 1,5 миллиона рублей. Бизнес в сфере общественного питания и торговли оказался лидером в списке по количеству предложений (14% и 13% соответственно). На IT-бизнес приходится 7% и 5% — на сферу услуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во втором квартале 2024 года жители Свердловской области стали чаще рассматривать покупку готового бизнеса, так, на собственное дело в сфере производства свердловчане готовы потратить 2,5 миллиона рублей. Аналитикой спроса и и предложения в категории «Готовый бизнес» с URA.RU поделились в «Авито». «Бизнес в сфере производства можно купить за 2,5 миллиона рублей, спрос на него во втором квартале составил 8%. На первом месте по спросу (14%) — бизнес в сфере общественного питания, он в среднем стоит 590 тысяч рублей», — говорится в релизе. Бизнес в сфере красоты и здоровья также вошел в список лидеров, спрос на него составил 9%, а стоимость — 1,3 миллиона рублей. Торговые предприятия (6% от спроса) продают за 602,0 тысяч рублей. Пункты выдачи заказов (7,7%) продают за 1,5 миллиона рублей. Бизнес в сфере общественного питания и торговли оказался лидером в списке по количеству предложений (14% и 13% соответственно). На IT-бизнес приходится 7% и 5% — на сферу услуг.