29 июля 2024

В Тюмени произошло ЧП на заправке. Видео

В Тюмени на заправке сети «Кондор» произошел хлопок и повалил дым
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на заправке обошлось без вызова МЧС
ЧП на заправке обошлось без вызова МЧС Фото:

В Тюмени очевидцы засняли ЧП, произошедшее на заправке сети «Кондор», расположенной на Московском тракте. Видео и информацией тюменцы поделились с журналистами.

«На станции на Московском тракте раздался хлопок и повалил дым. Предположительно, из газового баллона или бензовоза. Момент ЧП засняла местная жительница», — сообщает 72.ru.

В управлении МЧС по Тюменской области сообщили, что спасатели на место не выезжали. Вызов на заправку не поступал.

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В Тюмени очевидцы засняли ЧП, произошедшее на заправке сети «Кондор», расположенной на Московском тракте. Видео и информацией тюменцы поделились с журналистами. «На станции на Московском тракте раздался хлопок и повалил дым. Предположительно, из газового баллона или бензовоза. Момент ЧП засняла местная жительница», — сообщает 72.ru. В управлении МЧС по Тюменской области сообщили, что спасатели на место не выезжали. Вызов на заправку не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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