ЧП на заправке обошлось без вызова МЧС
В Тюмени очевидцы засняли ЧП, произошедшее на заправке сети «Кондор», расположенной на Московском тракте. Видео и информацией тюменцы поделились с журналистами.
«На станции на Московском тракте раздался хлопок и повалил дым. Предположительно, из газового баллона или бензовоза. Момент ЧП засняла местная жительница», — сообщает 72.ru.
В управлении МЧС по Тюменской области сообщили, что спасатели на место не выезжали. Вызов на заправку не поступал.
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