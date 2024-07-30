30 июля 2024

УФАС защитило «Ленту» от использования товарного знака другой компанией

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекламное агентство зарегистрировало товарный знак "Ленты"
Рекламное агентство зарегистрировало товарный знак "Ленты" Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Санкт-Петербурге квалифицировало как недобросовестную конкуренцию действия рекламного агентства «РА „Грейт“». Это агентство зарегистрировало товарный знак «Ленты» под названием «PLAYMAX» и потребовало от сетевого гиганта 90 млн рублей за неправомерное использование лейбла. Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами представителей антимонопольной службы и агентству грозит штраф. 

«ООО „Лента“ спорное обозначение разработано на год раньше, чем ООО „Ра ‚Грейт‘“. Сразу после регистрации товарного знака „PLAYMAX“ представители агентства направили претензию о компенсации за использование спорного знака. Суть требования — заплатить более 90 млн рублей. <...> Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения», — заявили в пресс-служба ФАС, пишет ТАСС.

В действиях «РА „Грейт“» усмотрели нарушение закона о защите конкуренции. Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.

В конце прошлого года ФАС заподозрила производителей яиц в нарушении законодательства о конкуренции. Против компаний были возбуждены четыре дела, напоминает RT

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Санкт-Петербурге квалифицировало как недобросовестную конкуренцию действия рекламного агентства «РА „Грейт“». Это агентство зарегистрировало товарный знак «Ленты» под названием «PLAYMAX» и потребовало от сетевого гиганта 90 млн рублей за неправомерное использование лейбла. Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами представителей антимонопольной службы и агентству грозит штраф.  «ООО „Лента“ спорное обозначение разработано на год раньше, чем ООО „Ра ‚Грейт‘“. Сразу после регистрации товарного знака „PLAYMAX“ представители агентства направили претензию о компенсации за использование спорного знака. Суть требования — заплатить более 90 млн рублей. <...> Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения», — заявили в пресс-служба ФАС, пишет ТАСС. В действиях «РА „Грейт“» усмотрели нарушение закона о защите конкуренции. Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей. В конце прошлого года ФАС заподозрила производителей яиц в нарушении законодательства о конкуренции. Против компаний были возбуждены четыре дела, напоминает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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