УФАС защитило «Ленту» от использования товарного знака другой компанией

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Санкт-Петербурге квалифицировало как недобросовестную конкуренцию действия рекламного агентства «РА „Грейт“». Это агентство зарегистрировало товарный знак «Ленты» под названием «PLAYMAX» и потребовало от сетевого гиганта 90 млн рублей за неправомерное использование лейбла. Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами представителей антимонопольной службы и агентству грозит штраф.
«ООО „Лента“ спорное обозначение разработано на год раньше, чем ООО „Ра ‚Грейт‘“. Сразу после регистрации товарного знака „PLAYMAX“ представители агентства направили претензию о компенсации за использование спорного знака. Суть требования — заплатить более 90 млн рублей. <...> Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения», — заявили в пресс-служба ФАС, пишет ТАСС.
В действиях «РА „Грейт“» усмотрели нарушение закона о защите конкуренции. Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.
В конце прошлого года ФАС заподозрила производителей яиц в нарушении законодательства о конкуренции. Против компаний были возбуждены четыре дела, напоминает RT.
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