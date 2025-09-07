Диалог сильнее санкций: Дмитриев спрогнозировал скорый конец конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине становится ближе благодаря диалогу между президентами России и США. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мир (на Украине — прим. URA.RU) близок благодаря диалогу между [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, разрешить украинский конфликт возможно только через переговоры и понимание позиций друг друга. Он добавил, что попытки давления на Москву санкциями не дали результата.
Ранее Дмитриев заявил, что диалог между Путиным и Трампом может радикально изменить ситуацию в мире и повлиять на безопасность. По его словам, контакт между лидерами двух крупнейших держав необходим для решения международных проблем.
15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялись переговоры между лидерами России и США, на которых стороны выразили готовность совместно завершить конфликт на Украине. Путин отметил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию, Трамп, в свою очередь, поддержал его намерения.
В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники, а в американскую — госсекретарь Марко Рубио и представители администрации. Через три дня Трамп встретился в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, к обсуждению присоединились европейские лидеры, которые рассмотрели вопросы безопасности для Киева в координации с США.
