Житель ХМАО потребовал арестовать мужчину, надругавшегося над его дочкой

Житель Покачей потребовал от силовиков арестовать своего знакомого, который сексуально надругался над его маленькой дочкой. По словам отца, на злоумышленника завели уголовное дело, однако он находится на свободе.
«Человек, вхожий в нашу семью практически на правах родственниках, совершил действие сексуального характера в адрес моей малолетней дочери. А именно демонстрировал свой половой орган. Как выяснилось позже, это происходило неоднократно на протяжении нескольких месяцев, когда ребенок оставался у бабушки. Он [злоумышленник] приходил, чтобы помочь по дому, втерся в доверие к ребенку», — рассказал мужчина на своей странице «ВКонтакте». Видео обращения есть в распоряжении URA.RU.
По словам мужчины, родители уже обратились к силовикам, а в конце мая Следственный комитет завел на злоумышленника дело. «Вот только за это время он успел приобрести статус потерпевшего в другом уголовном деле. Так вот, причиной моего обращения послужил тот факт, что по таким статьям следствие должно немедленно производить арест. <...> Несколько дней назад дочь увидела его из машины. Пришлось снова долго ее успокаивать. Теперь она не выходит на улицу, чтобы случайно не встретить его», — добавляет мужчина.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном Следственном комитете. В ведомстве пообещали дать ответ позже.
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