30 июля 2024

Житель ХМАО потребовал арестовать мужчину, надругавшегося над его дочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин потребовал арестовать злоумышленника
Югорчанин потребовал арестовать злоумышленника Фото:

Житель Покачей потребовал от силовиков арестовать своего знакомого, который сексуально надругался над его маленькой дочкой. По словам отца, на злоумышленника завели уголовное дело, однако он находится на свободе.

«Человек, вхожий в нашу семью практически на правах родственниках, совершил действие сексуального характера в адрес моей малолетней дочери. А именно демонстрировал свой половой орган. Как выяснилось позже, это происходило неоднократно на протяжении нескольких месяцев, когда ребенок оставался у бабушки. Он [злоумышленник] приходил, чтобы помочь по дому, втерся в доверие к ребенку», — рассказал мужчина на своей странице «ВКонтакте». Видео обращения есть в распоряжении URA.RU.

По словам мужчины, родители уже обратились к силовикам, а в конце мая Следственный комитет завел на злоумышленника дело. «Вот только за это время он успел приобрести статус потерпевшего в другом уголовном деле. Так вот, причиной моего обращения послужил тот факт, что по таким статьям следствие должно немедленно производить арест. <...> Несколько дней назад дочь увидела его из машины. Пришлось снова долго ее успокаивать. Теперь она не выходит на улицу, чтобы случайно не встретить его», — добавляет мужчина.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном Следственном комитете. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

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Житель Покачей потребовал от силовиков арестовать своего знакомого, который сексуально надругался над его маленькой дочкой. По словам отца, на злоумышленника завели уголовное дело, однако он находится на свободе. «Человек, вхожий в нашу семью практически на правах родственниках, совершил действие сексуального характера в адрес моей малолетней дочери. А именно демонстрировал свой половой орган. Как выяснилось позже, это происходило неоднократно на протяжении нескольких месяцев, когда ребенок оставался у бабушки. Он [злоумышленник] приходил, чтобы помочь по дому, втерся в доверие к ребенку», — рассказал мужчина на своей странице «ВКонтакте». Видео обращения есть в распоряжении URA.RU. По словам мужчины, родители уже обратились к силовикам, а в конце мая Следственный комитет завел на злоумышленника дело. «Вот только за это время он успел приобрести статус потерпевшего в другом уголовном деле. Так вот, причиной моего обращения послужил тот факт, что по таким статьям следствие должно немедленно производить арест. <...> Несколько дней назад дочь увидела его из машины. Пришлось снова долго ее успокаивать. Теперь она не выходит на улицу, чтобы случайно не встретить его», — добавляет мужчина. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном Следственном комитете. В ведомстве пообещали дать ответ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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