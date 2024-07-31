В Тюмени осудили насильника, который пытался задушить ребенка

01 августа 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к четырем годам строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени осудили мужчину, который в сентябре 2023 года напал на улице на 13-мальчика, избил его и пытался задушить. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка. Тюменца приговорили к четырем годам лишениям свободы. Ранее он уже отбывал наказание за изнасилование. «Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Также он должен нам выплатить 50 тысяч рублей. Апелляцию подавать не буду. Смысла нет, суд сильно смягчил наказание», — передает слова мамы ребенка корреспонденты «72.ру». Ранее агентство писало о том, что 11 сентября 2023 года пьяный тюменец на улице Интернациональной напал на 13-летнего мальчика, нанес ему удары по голове, а затем стал душить. По данным источников агентства, ранее обвиняемый был осужден по ч.1 ст. 132 и п.«б» ч.2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени осудили мужчину, который в сентябре 2023 года напал на улице на 13-мальчика, избил его и пытался задушить. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка. Тюменца приговорили к четырем годам лишениям свободы. Ранее он уже отбывал наказание за изнасилование. «Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Также он должен нам выплатить 50 тысяч рублей. Апелляцию подавать не буду. Смысла нет, суд сильно смягчил наказание», — передает слова мамы ребенка корреспонденты «72.ру». Ранее агентство писало о том, что 11 сентября 2023 года пьяный тюменец на улице Интернациональной напал на 13-летнего мальчика, нанес ему удары по голове, а затем стал душить. По данным источников агентства, ранее обвиняемый был осужден по ч.1 ст. 132 и п.«б» ч.2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.