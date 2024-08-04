04 августа 2024
03 августа 2024
02 августа 2024

Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральной трассе

На федеральной трассе из Тюмени в Омск из-за тумана ограничена видимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Проезд по трассе стал опасным из-за тумана (архивное фото) Фото:

Низкая видимость из-за тумана наблюдается на трассе Р-402 из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-402 км 123 — км 216 туман, низкая видимость! Будьте внимательны!» — сообщили в компании.

Речь идет об участке от Заводоуковского до Голышмановского районов. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Низкая видимость из-за тумана наблюдается на трассе Р-402 из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 км 123 — км 216 туман, низкая видимость! Будьте внимательны!» — сообщили в компании. Речь идет об участке от Заводоуковского до Голышмановского районов. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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