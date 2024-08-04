Проезд по трассе стал опасным из-за тумана (архивное фото)
Низкая видимость из-за тумана наблюдается на трассе Р-402 из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-402 км 123 — км 216 туман, низкая видимость! Будьте внимательны!» — сообщили в компании.
Речь идет об участке от Заводоуковского до Голышмановского районов. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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