Зеленский после атаки ВСУ на Курскую область отчитался перед конгрессменами США

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Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами США защиту Украины Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США после атаки ВСУ на Курскую область. Они обсудили защиту Украины. Об этом сообщил сам лидер страны.

«Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, на встрече говорили о «защите государства и его ценностей», сделав акцент на «ПВО, спасение украинцев и остановку России».

Рано утром 6 августа украинские боевики начали вторжение на территорию Курской области. По предположению военкора, целью ВСУ был разгром газометрической станции «Суджа», то есть уничтожение последнего маршрута поставок российского газа в страны Европы. Об этом сообщает 360.ru.

В ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ уничтожили до 260 военнослужащих Киева и 50 единиц бронетехники, не допустив продвижения украинских бойцов на территорию России. Эту информацию передает RT.

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Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США после атаки ВСУ на Курскую область. Они обсудили защиту Украины. Об этом сообщил сам лидер страны. «Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, на встрече говорили о «защите государства и его ценностей», сделав акцент на «ПВО, спасение украинцев и остановку России». Рано утром 6 августа украинские боевики начали вторжение на территорию Курской области. По предположению военкора, целью ВСУ был разгром газометрической станции «Суджа», то есть уничтожение последнего маршрута поставок российского газа в страны Европы. Об этом сообщает 360.ru. В ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ уничтожили до 260 военнослужащих Киева и 50 единиц бронетехники, не допустив продвижения украинских бойцов на территорию России. Эту информацию передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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