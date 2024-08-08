Зеленский после атаки ВСУ на Курскую область отчитался перед конгрессменами США

08 августа 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами США защиту Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США после атаки ВСУ на Курскую область. Они обсудили защиту Украины. Об этом сообщил сам лидер страны. «Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, на встрече говорили о «защите государства и его ценностей», сделав акцент на «ПВО, спасение украинцев и остановку России». Рано утром 6 августа украинские боевики начали вторжение на территорию Курской области. По предположению военкора, целью ВСУ был разгром газометрической станции «Суджа», то есть уничтожение последнего маршрута поставок российского газа в страны Европы. Об этом сообщает 360.ru. В ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ уничтожили до 260 военнослужащих Киева и 50 единиц бронетехники, не допустив продвижения украинских бойцов на территорию России. Эту информацию передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США после атаки ВСУ на Курскую область. Они обсудили защиту Украины. Об этом сообщил сам лидер страны. «Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, на встрече говорили о «защите государства и его ценностей», сделав акцент на «ПВО, спасение украинцев и остановку России». Рано утром 6 августа украинские боевики начали вторжение на территорию Курской области. По предположению военкора, целью ВСУ был разгром газометрической станции «Суджа», то есть уничтожение последнего маршрута поставок российского газа в страны Европы. Об этом сообщает 360.ru. В ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ уничтожили до 260 военнослужащих Киева и 50 единиц бронетехники, не допустив продвижения украинских бойцов на территорию России. Эту информацию передает RT.