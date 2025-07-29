Рэпера Гуфа посчитали угрозой нацбезопасности Украины

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Музыкант признан угрозой на Украине
Музыкант признан угрозой на Украине Фото:

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) включен украинскими властями в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Также он попал в базу сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ) за концерты в Крыму и посещение Донбасса.

«Список лиц... Долматов Алексей Сергеевич», — указано в перечне лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующие документы украинского ведомства оказались в распоряжении РИА Новости.

Параллельно рэпер добавлен в базу сайта «Миротворец». Ему инкриминируют «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму и «сознательное нарушение государственной границы Украины» во время визитов на Донбасс.

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и известен публикацией персональных данных лиц, которых авторы ресурса считают причастными к деятельности, угрожающей безопасности Украины. В списках «Миротворца» значатся шеф-повар Константин Ивлев, писатель Олег Рой, футболист Андрей Аршавин, Олег Газманов, Сергей Шнуров, Никита Михалков, Надежда Кадышева, «Бурановские бабушки» и другие.

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) включен украинскими властями в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Также он попал в базу сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ) за концерты в Крыму и посещение Донбасса. «Список лиц... Долматов Алексей Сергеевич», — указано в перечне лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующие документы украинского ведомства оказались в распоряжении РИА Новости. Параллельно рэпер добавлен в базу сайта «Миротворец». Ему инкриминируют «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму и «сознательное нарушение государственной границы Украины» во время визитов на Донбасс. Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и известен публикацией персональных данных лиц, которых авторы ресурса считают причастными к деятельности, угрожающей безопасности Украины. В списках «Миротворца» значатся шеф-повар Константин Ивлев, писатель Олег Рой, футболист Андрей Аршавин, Олег Газманов, Сергей Шнуров, Никита Михалков, Надежда Кадышева, «Бурановские бабушки» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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