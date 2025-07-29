В российском регионе запретили кормить бродячих собак

В Приморье запретили кормить бездомных собак в общественных местах
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В Приморье запретили кормить уличных собак на детских площадках
В Приморье запретили кормить уличных собак на детских площадках Фото:

В Приморском крае введен запрет на кормление бездомных собак в общественных местах. Соответствующее постановление подписала первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Вера Щербина.

«В целях снижения риска причинения собаками без владельцев вреда жизни и здоровью граждан запрещается кормление собак без владельцев в местах, указанных в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего порядка, а также оставление пищевых продуктов, пищевых отходов и кормов для животных в местах, указанных в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего порядка», — говорится в постановлении. Его приводит ТАСС.

Под запрет попали территории массового пребывания людей: медицинские учреждения, детские и спортивные площадки, дворы многоквартирных домов, остановки общественного транспорта, автозаправки, места сбора мусора и тепловые сети. За нарушение правил предусмотрены штрафы: от 1,5 до трех тысяч рублей за прикорм животных и от трех до пяти тысяч рублей за препятствование их отлову. Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом замечаний депутатов.

Ранее против данного законопроекта выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, такая традиция в Санкт-Петербурге существует с времен блокады, когда кошки спасали город от крыс. Он также отметил, что подобные инициативы уже предпринимались в других регионах, но часто оказываются труднореализуемыми, поскольку сложно застать людей во время кормления животных. Он подчеркнул важность кошек для борьбы с крысами и упомянул, что многие жители Петербурга поддерживают бездомных животных, ставя для них еду и воду, передает деловое издание «Взгляд».

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В Приморском крае введен запрет на кормление бездомных собак в общественных местах. Соответствующее постановление подписала первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Вера Щербина. «В целях снижения риска причинения собаками без владельцев вреда жизни и здоровью граждан запрещается кормление собак без владельцев в местах, указанных в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего порядка, а также оставление пищевых продуктов, пищевых отходов и кормов для животных в местах, указанных в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего порядка», — говорится в постановлении. Его приводит ТАСС. Под запрет попали территории массового пребывания людей: медицинские учреждения, детские и спортивные площадки, дворы многоквартирных домов, остановки общественного транспорта, автозаправки, места сбора мусора и тепловые сети. За нарушение правил предусмотрены штрафы: от 1,5 до трех тысяч рублей за прикорм животных и от трех до пяти тысяч рублей за препятствование их отлову. Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом замечаний депутатов. Ранее против данного законопроекта выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, такая традиция в Санкт-Петербурге существует с времен блокады, когда кошки спасали город от крыс. Он также отметил, что подобные инициативы уже предпринимались в других регионах, но часто оказываются труднореализуемыми, поскольку сложно застать людей во время кормления животных. Он подчеркнул важность кошек для борьбы с крысами и упомянул, что многие жители Петербурга поддерживают бездомных животных, ставя для них еду и воду, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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