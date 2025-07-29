Запоздалое решение: ВСУ понесли колоссальные потери под Бойковкой

Марочко: под Бойковкой силы ВСУ понесли необоснованно большие потери
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То, что командование ВСУ вывело оставшиеся подразделения - исключение из правил, считает Марочко
То, что командование ВСУ вывело оставшиеся подразделения - исключение из правил, считает Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли большое количество солдат под Бойковкой в ДНР. Эти потери были необоснованны. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины несли необоснованно большие потери», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Также он посчитал исключением из правил то, что командование ВСУ приняло грамотное решение вывести оставшиеся части подразделений.

Ранее сообщалось, что ВС РФ осуществили прорыв в ДНР. Силами группировки войск «Центр» были освобождены населенные пункты Бойковка и Бельгийка.

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ВСУ потеряли большое количество солдат под Бойковкой в ДНР. Эти потери были необоснованны. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Вооруженные формирования Украины несли необоснованно большие потери», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Также он посчитал исключением из правил то, что командование ВСУ приняло грамотное решение вывести оставшиеся части подразделений. Ранее сообщалось, что ВС РФ осуществили прорыв в ДНР. Силами группировки войск «Центр» были освобождены населенные пункты Бойковка и Бельгийка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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