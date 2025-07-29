Мошенники запутали отпускников фальшивыми сайтами

Аферисты подделывают сайты авиакомпаний и туроператоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники могут имитировать сайты авиакомпаний, отелей и детских лагерей, сообщила Михайлова
Мошенники могут имитировать сайты авиакомпаний, отелей и детских лагерей, сообщила Михайлова Фото:

Участились случаи, когда мошенники подделывают сайты авиакомпаний и туроператоров. Об этом сообщила руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова.

«Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что мошенники уже рассылали фальшивые предложения в апреле от имени авиакомпании «Аэрофлот», после чего похищали персональные и платежные данные. Та же схема мошенничества работает и с детскими лагерями и отелями.

Ранее в России фиксировались новые схемы мошенничества, связанные с поиском работы: аферисты рассылали зараженные файлы под видом тестовых заданий и приглашали на фейковые онлайн-собеседования, чтобы похитить личные данные. Эксперты также предупреждали о росте случаев обмана с использованием поддельных сайтов логистических компаний и авиаперевозчиков, когда мошенники под разными предлогами получали доступ к ресурсам пользователей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участились случаи, когда мошенники подделывают сайты авиакомпаний и туроператоров. Об этом сообщила руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова. «Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что мошенники уже рассылали фальшивые предложения в апреле от имени авиакомпании «Аэрофлот», после чего похищали персональные и платежные данные. Та же схема мошенничества работает и с детскими лагерями и отелями. Ранее в России фиксировались новые схемы мошенничества, связанные с поиском работы: аферисты рассылали зараженные файлы под видом тестовых заданий и приглашали на фейковые онлайн-собеседования, чтобы похитить личные данные. Эксперты также предупреждали о росте случаев обмана с использованием поддельных сайтов логистических компаний и авиаперевозчиков, когда мошенники под разными предлогами получали доступ к ресурсам пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...