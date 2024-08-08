08 августа 2024

РЖД объявили о дополнительных поездах между Курском и Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные поезда будут ходить между Курском и Москвой
Дополнительные поезда будут ходить между Курском и Москвой Фото:
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Российские железные дороги (РЖД) объявили о назначении дополнительных поездов для удовлетворения возросшего спроса на перевозки между Курском и Москвой. Об этом заявлено в официальном Telegram компании.

«Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки РЖД назначены дополнительные поезда между Курском и Москвой: №205/206 Курск — Москва отправлением из Курска 9 августа в 03:09 мск и прибытием в Москву в 15:40 мск, №235/236 Москва — Курск отправлением с 9 по 14 августа из Москвы в 21:05 мск и из Курска в 20:20 мск», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале холдинга.

Дополнительно компания уведомила, что поезд «Ласточка» №743, следующий из Курска в Москву, будет удвоен по числу вагонов — из пятивагонного состава он превратится в десятивагонный. Это изменение вступит в силу с 9 августа для отправления из Москвы и с 10 августа для отправления из Курска. В холдинге также подчеркнули, что билеты на дополнительные поезда из Курска уже в продаже и цены на них фиксированные.

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Российские железные дороги (РЖД) объявили о назначении дополнительных поездов для удовлетворения возросшего спроса на перевозки между Курском и Москвой. Об этом заявлено в официальном Telegram компании. «Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки РЖД назначены дополнительные поезда между Курском и Москвой: №205/206 Курск — Москва отправлением из Курска 9 августа в 03:09 мск и прибытием в Москву в 15:40 мск, №235/236 Москва — Курск отправлением с 9 по 14 августа из Москвы в 21:05 мск и из Курска в 20:20 мск», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале холдинга. Дополнительно компания уведомила, что поезд «Ласточка» №743, следующий из Курска в Москву, будет удвоен по числу вагонов — из пятивагонного состава он превратится в десятивагонный. Это изменение вступит в силу с 9 августа для отправления из Москвы и с 10 августа для отправления из Курска. В холдинге также подчеркнули, что билеты на дополнительные поезда из Курска уже в продаже и цены на них фиксированные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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