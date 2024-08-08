Что происходит в Курской области в третий день атаки ВСУ: главное к вечеру 8 августа

RTVI: ЧВК «Вагнер» направились в Курскую область из Мали

08 августа 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Российские военные сдерживают прорыв ВСУ в Курской области, постепенно отталкивая из-за границу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Третий день подряд солдаты ВСУ пытаются пробиться вглубь Курской области. Основные бои в настоящий момент проходят в приграничной Судже, отмечают российские военкоры. В свою очередь Минобороны РФ рассказали об эффективной работе средств ПВО, которые отражают как удары беспилотников, так и ракетных снарядов. Главное о спецоперации на Украине на 8 августа — в материале URA.RU. Официально о событиях в Курской области Идут бои В настоящий момент в Суджанском районе Курской области, который находится на границе с Украиной, проходят активные бои. Об этом писал в своем telegram-канале врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. По его словам, в ближайшие сутки ожидается окончательное оттеснение украинских сил с российской территории. Уже сейчас происходит постепенное отбрасывание ВСУ, подчеркнул Белостоцкий. В Минобороны РФ также говорили о боях в Суджанском и Кореневском районах региона. По словам представителей военного ведомства, солдаты ВС РФ успешно наносят удары по украинским силам, не допуская их дальнейшего продвижения вглубь российской территории. Для атаки, в том числе, использовались и российские вертолеты Ка-52. Гибель женщины во время эвакуации Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил женщину из села Куриловка Суджанского района во время эвакуации. Об этом рассказал муж погибшей. В автомобиле также находились мама погибшей девушки и ее сын — с ними все в порядке. Статистика по погибшим и пострадавшим Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в настоящий момент в связи с атакой ВСУ по Курской области зарегистрировано 34 пострадавших, включая пятерых детей. Все они проходят лечение в стационарах. Среди погибших числятся пять человек. Ракетная опасность восьмой раз за день Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов за день восемь раз предупреждал жителей региона о ракетной опасности. Об этом он предупреждал в своем telegram-канале, прося граждан укрыться в домах без окон и со сплошными стенами. Он также объявил о введении режима ЧС. Поразили до 80 дронов ВСУ В Минобороны РФ также сообщали об успешной работе средств противовоздушной обороны РФ. За день они смогли отразить около 80 украинских беспилотников. Кроме того, были успешны поражены несколько американских ракет HIMARS, которые также запускал Киев. Помимо этого, был сбит самолет Миг-19 противника. Уничтожено более 600 солдат ВСУ В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала прорыва украинских диверсантов в Курскую область. Киев потерял до 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Только за последние сутки было уничтожено до 400 военных из числа противника. Встреча Путина и Смирнова Российский президент Владимир Путин встретился с врио главы Курской области Алексеем Смирновым. В ходе встречи Путин попросил врио губернатора дать свою оценку ситуации. Глава государства также признал, что перед властями региона стоит «нетривиальная задача». Кроме того, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам вести круглосуточный мониторинг в Курской области. Позиция Украины Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался об обстановке в Курской области, в частности — Судже. Он заявил, что наступление украинских сил на российский регион позволит усилить «переговорные позиции», чтобы Украина смогла «что-то получить». Однако затем текущую ситуацию в Судже он оставил «без комментариев». Лидер страны Владимир Зеленский уточнил, что таким образом «на Россию оказывается давление». По его словам, это якобы будет способствовать приближению мира. Мнение российских военкоров Обостренная обстановка Военкоры «Русской весны» утром писали, что ситуация на границе Украины и Курской области обострилась. Они писали об ожесточенных боях между сторонами. Ликвидированы генералы ВСУ, ответственные за атаку по Курской области Российские военные уничтожили украинский командный пункт в Харьковской области. По предварительной информации, в результате были уничтожены генералы, причастные к атаке по российскому региону. Среди них: замначальника генштаба ВСУ Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Изнанка». За Суджу противник не прошел Военкор Александр Коц рассказал в своем telegram-канале о текущей обстановке в Курской области. Он подчеркнул, что за Суджу ВСУ так и не вышли. «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. <…> Это пока беспокойный, но тыл», — подытожил он. Помимо этого военкор писал, что украинские военные начали рыть окопы и возводить блиндажи в районе города. Украинские вертолеты над городом Вертолеты ВСУ были замечены над территорией Суджи. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. В Минобороны РФ информацию не подтверждали. По словам этого же военкора, ВСУ также замечены в 30 километрах от Курской АЭС. Информацию об этом официально также не подтверждали. ЧВК «Вагнер» едут из Мали в Курскую область Бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали, с целью остановить прорыв украинских сил. Об этом сообщает RTVI. Они ссылаются на бойца, входящего в состав группы. Обстановка в зоне СВО Потери ВСУ за сутки За сутки ВСУ в зоне российской спецоперации потеряли до 2100 своих военных, передает Минобороны РФ. Удары по украинским силам были нанесены в 164 районах. F-16 над Херсонской областью В части Херсонской области, которая находится под российским контролем, впервые были замечены американские истребители F-16. Об этом сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук. На днях их фиксировал и в районе Одессы. Донецкое направление Российские военные занимают более выгодные позиции в ДНР. Солдаты из группировки «Юг» ударили по личному составу и технике ВСУ в населенных пунктах Часов Яр, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Острое и Выемка в ДНР. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на заявления Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третий день подряд солдаты ВСУ пытаются пробиться вглубь Курской области. Основные бои в настоящий момент проходят в приграничной Судже, отмечают российские военкоры. В свою очередь Минобороны РФ рассказали об эффективной работе средств ПВО, которые отражают как удары беспилотников, так и ракетных снарядов. Главное о спецоперации на Украине на 8 августа — в материале URA.RU. В настоящий момент в Суджанском районе Курской области, который находится на границе с Украиной, проходят активные бои. Об этом писал в своем telegram-канале врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. По его словам, в ближайшие сутки ожидается окончательное оттеснение украинских сил с российской территории. Уже сейчас происходит постепенное отбрасывание ВСУ, подчеркнул Белостоцкий. В Минобороны РФ также говорили о боях в Суджанском и Кореневском районах региона. По словам представителей военного ведомства, солдаты ВС РФ успешно наносят удары по украинским силам, не допуская их дальнейшего продвижения вглубь российской территории. Для атаки, в том числе, использовались и российские вертолеты Ка-52. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил женщину из села Куриловка Суджанского района во время эвакуации. Об этом рассказал муж погибшей. В автомобиле также находились мама погибшей девушки и ее сын — с ними все в порядке. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в настоящий момент в связи с атакой ВСУ по Курской области зарегистрировано 34 пострадавших, включая пятерых детей. Все они проходят лечение в стационарах. Среди погибших числятся пять человек. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов за день восемь раз предупреждал жителей региона о ракетной опасности. Об этом он предупреждал в своем telegram-канале, прося граждан укрыться в домах без окон и со сплошными стенами. Он также объявил о введении режима ЧС. В Минобороны РФ также сообщали об успешной работе средств противовоздушной обороны РФ. За день они смогли отразить около 80 украинских беспилотников. Кроме того, были успешны поражены несколько американских ракет HIMARS, которые также запускал Киев. Помимо этого, был сбит самолет Миг-19 противника. В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала прорыва украинских диверсантов в Курскую область. Киев потерял до 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Только за последние сутки было уничтожено до 400 военных из числа противника. Российский президент Владимир Путин встретился с врио главы Курской области Алексеем Смирновым. В ходе встречи Путин попросил врио губернатора дать свою оценку ситуации. Глава государства также признал, что перед властями региона стоит «нетривиальная задача». Кроме того, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам вести круглосуточный мониторинг в Курской области. Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался об обстановке в Курской области, в частности — Судже. Он заявил, что наступление украинских сил на российский регион позволит усилить «переговорные позиции», чтобы Украина смогла «что-то получить». Однако затем текущую ситуацию в Судже он оставил «без комментариев». Лидер страны Владимир Зеленский уточнил, что таким образом «на Россию оказывается давление». По его словам, это якобы будет способствовать приближению мира. Военкоры «Русской весны» утром писали, что ситуация на границе Украины и Курской области обострилась. Они писали об ожесточенных боях между сторонами. Российские военные уничтожили украинский командный пункт в Харьковской области. По предварительной информации, в результате были уничтожены генералы, причастные к атаке по российскому региону. Среди них: замначальника генштаба ВСУ Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Изнанка». Военкор Александр Коц рассказал в своем telegram-канале о текущей обстановке в Курской области. Он подчеркнул, что за Суджу ВСУ так и не вышли. «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. <…> Это пока беспокойный, но тыл», — подытожил он. Помимо этого военкор писал, что украинские военные начали рыть окопы и возводить блиндажи в районе города. Вертолеты ВСУ были замечены над территорией Суджи. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. В Минобороны РФ информацию не подтверждали. По словам этого же военкора, ВСУ также замечены в 30 километрах от Курской АЭС. Информацию об этом официально также не подтверждали. Бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали, с целью остановить прорыв украинских сил. Об этом сообщает RTVI. Они ссылаются на бойца, входящего в состав группы. За сутки ВСУ в зоне российской спецоперации потеряли до 2100 своих военных, передает Минобороны РФ. Удары по украинским силам были нанесены в 164 районах. В части Херсонской области, которая находится под российским контролем, впервые были замечены американские истребители F-16. Об этом сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук. На днях их фиксировал и в районе Одессы. Российские военные занимают более выгодные позиции в ДНР. Солдаты из группировки «Юг» ударили по личному составу и технике ВСУ в населенных пунктах Часов Яр, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Острое и Выемка в ДНР. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на заявления Минобороны РФ.