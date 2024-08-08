08 августа 2024

Центр Екатеринбурга встал в глухую пробку из-за аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай сбил легковушку
Трамвай сбил легковушку Фото:

В Екатеринбурге утром 9 августа на перекрестке улиц Челюскинцев — Шейнкмана трамвай снес Hyundai Solaris, из-за чего на участке образовалась длинная пробка. Об этом рассказал очевидец ДТП.

"Челюскинцев – Шейнкмана. Произошла авария, легковушка залетела под трамвай. Движение остановлено", — передает telegram-канал "Злой Екатеринбург" слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. В ведомстве уточняют информацию.

На улице Челюскинцев образовалась пробка
На улице Челюскинцев образовалась пробка
Фото:

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В Екатеринбурге утром 9 августа на перекрестке улиц Челюскинцев — Шейнкмана трамвай снес Hyundai Solaris, из-за чего на участке образовалась длинная пробка. Об этом рассказал очевидец ДТП. "Челюскинцев – Шейнкмана. Произошла авария, легковушка залетела под трамвай. Движение остановлено", — передает telegram-канал "Злой Екатеринбург" слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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