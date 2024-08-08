Трамвай сбил легковушку
В Екатеринбурге утром 9 августа на перекрестке улиц Челюскинцев — Шейнкмана трамвай снес Hyundai Solaris, из-за чего на участке образовалась длинная пробка. Об этом рассказал очевидец ДТП.
"Челюскинцев – Шейнкмана. Произошла авария, легковушка залетела под трамвай. Движение остановлено", — передает telegram-канал "Злой Екатеринбург" слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. В ведомстве уточняют информацию.
На улице Челюскинцев образовалась пробка
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