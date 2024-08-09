Свердловчане назвали самые популярные автомобили с пробегом

В Свердловской области лидерами продаж на рынке с пробегом в июле стали Renault Duster и Lada XRay среди экономичных моделей, а также Nissan X-Trail из представителей среднего класса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе «Авто.ру».
«В сегменте эконом-класса лидером по продажам стала Renault Duster (1 448 000 рублей), за ней следует Lada XRay со средней стоимостью 1 021 000 руб. Закрывает тройку лидеров Lada Granta (693 000 руб.). В среднем классе первое место занимает Nissan X-Trail со средней стоимостью 2?225?000 руб., за ним идут Toyota Camry (2 992 000 руб.) и Hyundai Creta (1 881 000 руб.)», — сказано в сообщении.
По большей части, потребители отдают предпочтение автомобилям корейского производства — модели марок Kia и Hyundai занимают 6 позиций из 20. Однако в рейтинге 20 самых популярных подержанных машин не оказалось представителей премиум-класса. Эксперты объясняют это тем, что емкость рынка не такая, как у более дешевых авто, а также старением автопарка, из-за которого растет стоимость обслуживания.
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