В мире Украина Военкор Коц объяснил, с какой целью украинские ДРГ прорываются в Курскую область Коц: украинские диверсанты хотят обозначить свое присутствие в Курской области 11 августа 2024 в 15:28 Размер текста - 17 + ВСУ возвращаются на исходные позиции, так как не в силах противостоять противнику, заявил военкор Коц Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские диверсанты вторглись на территорию Беловского района в Курской области 10 августа. Таким образом они решили обозначить свое присутствие в тылу российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. «Видимо, речь идет о малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в наших тылах. После чего появляются „новости“ о взятых хохлом населенных пунктах», — передает издание NEWS.ru слова военкора. Александр Коц добавил, что ВСУ приходится возвращаться на исходные позиции, так как они не в силах противостоять ВС РФ. После падения ракеты, выпущенной ВСУ, на жилой дом в Беловском районе власти региона объявили эвакуацию. Губернатор области Алексей Смирной добавил, что в результате инцидента произошел пожар. Число пострадавших увеличилось до 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские диверсанты вторглись на территорию Беловского района в Курской области 10 августа. Таким образом они решили обозначить свое присутствие в тылу российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. «Видимо, речь идет о малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в наших тылах. После чего появляются „новости“ о взятых хохлом населенных пунктах», — передает издание NEWS.ru слова военкора. Александр Коц добавил, что ВСУ приходится возвращаться на исходные позиции, так как они не в силах противостоять ВС РФ. После падения ракеты, выпущенной ВСУ, на жилой дом в Беловском районе власти региона объявили эвакуацию. Губернатор области Алексей Смирной добавил, что в результате инцидента произошел пожар. Число пострадавших увеличилось до 15 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям