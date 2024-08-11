Военкор Коц объяснил, с какой целью украинские ДРГ прорываются в Курскую область

Коц: украинские диверсанты хотят обозначить свое присутствие в Курской области
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу,  stock
ВСУ возвращаются на исходные позиции, так как не в силах противостоять противнику, заявил военкор Коц Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские диверсанты вторглись на территорию Беловского района в Курской области 10 августа. Таким образом они решили обозначить свое присутствие в тылу российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Видимо, речь идет о малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в наших тылах. После чего появляются „новости“ о взятых хохлом населенных пунктах», — передает издание NEWS.ru слова военкора. Александр Коц добавил, что ВСУ приходится возвращаться на исходные позиции, так как они не в силах противостоять ВС РФ.

После падения ракеты, выпущенной ВСУ, на жилой дом в Беловском районе власти региона объявили эвакуацию. Губернатор области Алексей Смирной добавил, что в результате инцидента произошел пожар. Число пострадавших увеличилось до 15 человек.

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Украинские диверсанты вторглись на территорию Беловского района в Курской области 10 августа. Таким образом они решили обозначить свое присутствие в тылу российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. «Видимо, речь идет о малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в наших тылах. После чего появляются „новости“ о взятых хохлом населенных пунктах», — передает издание NEWS.ru слова военкора. Александр Коц добавил, что ВСУ приходится возвращаться на исходные позиции, так как они не в силах противостоять ВС РФ. После падения ракеты, выпущенной ВСУ, на жилой дом в Беловском районе власти региона объявили эвакуацию. Губернатор области Алексей Смирной добавил, что в результате инцидента произошел пожар. Число пострадавших увеличилось до 15 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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