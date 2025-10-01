Глава Минобороны Белоусов лично обратился к бойцам СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, в том числе бойцов СВО с днем Сухопутных войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Бойцы действуют четко и грамотно в самых сложных ситуациях, зачастую сопряженных с риском для жизни», — передает ведомство слова Белоусова. Он подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции фронтовиков Великой Отечественной войны.
Ранее Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с днем танкиста, отмечая их самоотверженность и профессионализм, проявленные в ходе специальной военной операции. Тогда он также подчеркнул важность преемственности воинских традиций и взаимодействия армии с промышленностью для укрепления обороноспособности России.
