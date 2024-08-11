Два жителя ХМАО пострадали при столкновении иномарки с диким животным

Жители ХМАО попали в больницу из-за столкновения машины с диким животным, выскочившим на дорогу. ДТП произошло на федеральной трассе около Сургута (ХМАО).
«На 30-м километре федеральной автомобильной дороги „Подъезд к городу Сургут“ водитель автомобиля Toyota Camry допустил столкновение с диким животным. Водитель и пассажир 2002 года рождения с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) неизвестный водитель сбил лося на трассе и скрылся. Авария произошла на 146 километре автодороги «Югра»
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