11 августа 2024

Два жителя ХМАО пострадали при столкновении иномарки с диким животным

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Жители ХМАО попали в больницу из-за ДТП с диким зверем
Жители ХМАО попали в больницу из-за ДТП с диким зверем Фото:

Жители ХМАО попали в больницу из-за столкновения машины с диким животным, выскочившим на дорогу. ДТП произошло на федеральной трассе около Сургута (ХМАО). 

«На 30-м километре федеральной автомобильной дороги „Подъезд к городу Сургут“ водитель автомобиля Toyota Camry допустил столкновение с диким животным. Водитель и пассажир 2002 года рождения с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) неизвестный водитель сбил лося на трассе и скрылся. Авария произошла на 146 километре автодороги «Югра»

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Жители ХМАО попали в больницу из-за столкновения машины с диким животным, выскочившим на дорогу. ДТП произошло на федеральной трассе около Сургута (ХМАО).  «На 30-м километре федеральной автомобильной дороги „Подъезд к городу Сургут“ водитель автомобиля Toyota Camry допустил столкновение с диким животным. Водитель и пассажир 2002 года рождения с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) неизвестный водитель сбил лося на трассе и скрылся. Авария произошла на 146 километре автодороги «Югра»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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