ГИБДД в ХМАО ищет водителя, скрывшегося с места ДТП

28 октября 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД просят незамедлительно сообщать информацию о ДТП в ведомство Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Октябрьском районе (ХМАО) неизвестный водитель сбил лося на трассе и скрылся. ДТП произошло в период с 23 по 26 октября. В районной Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев, свидетелей или самого нарушителя. «В период времени с 17 часов 30 минут 23 октября до 19 часов 26 октября неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством допустил наезд на лося и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция Октябрьского района просит откликнуться очевидцев, свидетелей или самого водителя автомобиля, совершившего наезд», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Авария произошла на 146 километре автодороги «Югра» в Октябрьском районе ХМАО. Любую информацию сотрудники ГИБДД просят сообщать незамедлительно. Ранее лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Два автомобиля перевернулись после того, как врезались в животное, а третий получил повреждения. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.

В Октябрьском районе (ХМАО) неизвестный водитель сбил лося на трассе и скрылся. ДТП произошло в период с 23 по 26 октября. В районной Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев, свидетелей или самого нарушителя. «В период времени с 17 часов 30 минут 23 октября до 19 часов 26 октября неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством допустил наезд на лося и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция Октябрьского района просит откликнуться очевидцев, свидетелей или самого водителя автомобиля, совершившего наезд», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Авария произошла на 146 километре автодороги «Югра» в Октябрьском районе ХМАО. Любую информацию сотрудники ГИБДД просят сообщать незамедлительно. Ранее лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Два автомобиля перевернулись после того, как врезались в животное, а третий получил повреждения. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.