ГИБДД в ХМАО ищет водителя, скрывшегося с места ДТП

В Октябрьском районе (ХМАО) неизвестный водитель сбил лося на трассе и скрылся. ДТП произошло в период с 23 по 26 октября. В районной Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев, свидетелей или самого нарушителя.
«В период времени с 17 часов 30 минут 23 октября до 19 часов 26 октября неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством допустил наезд на лося и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция Октябрьского района просит откликнуться очевидцев, свидетелей или самого водителя автомобиля, совершившего наезд», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Авария произошла на 146 километре автодороги «Югра» в Октябрьском районе ХМАО. Любую информацию сотрудники ГИБДД просят сообщать незамедлительно.
Ранее лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Два автомобиля перевернулись после того, как врезались в животное, а третий получил повреждения. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.
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