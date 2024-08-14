Врио главы Вологодской области показал портрет, на котором Сталин жмет ему руку. Видео

14 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Георгий Филимонов показал интерьер своей приемной с портретом Сталина Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов показал интерьер своей приемной, где находятся портрет жмущего ему руку советского государственного деятеля Иосифа Сталина. Об этом Филимонов сообщил в своих соцсетях. «По многочисленным просьбам, показываю интерьер своей приемной, где развешаны портреты со Сталиным и Лениным», — уточнил Филимонов в опубликованном ролике на его telescope-канале . Также Филимонов продемонстрировал свои фотографии с президентом Владимиром Путиным и бюсты Дзержинского и Мао Цзэдуна. Ранее коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов РФ. Лидером стал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов с 18 баллами. Среди всех участников ЕДГ-2024 у Филимонова наиболее яркий и нетипичный политический образ, что добавляет очков к предвыборному позиционированию, отмечается в исследовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов показал интерьер своей приемной, где находятся портрет жмущего ему руку советского государственного деятеля Иосифа Сталина. Об этом Филимонов сообщил в своих соцсетях. «По многочисленным просьбам, показываю интерьер своей приемной, где развешаны портреты со Сталиным и Лениным», — уточнил Филимонов в опубликованном ролике на его telescope-канале. Также Филимонов продемонстрировал свои фотографии с президентом Владимиром Путиным и бюсты Дзержинского и Мао Цзэдуна. Ранее коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов РФ. Лидером стал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов с 18 баллами. Среди всех участников ЕДГ-2024 у Филимонова наиболее яркий и нетипичный политический образ, что добавляет очков к предвыборному позиционированию, отмечается в исследовании.