Георгий Филимонов показал интерьер своей приемной с портретом СталинаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов показал интерьер своей приемной, где находятся портрет жмущего ему руку советского государственного деятеля Иосифа Сталина. Об этом Филимонов сообщил в своих соцсетях.
«По многочисленным просьбам, показываю интерьер своей приемной, где развешаны портреты со Сталиным и Лениным», — уточнил Филимонов в опубликованном ролике на его telescope-канале. Также Филимонов продемонстрировал свои фотографии с президентом Владимиром Путиным и бюсты Дзержинского и Мао Цзэдуна.
Ранее коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов РФ. Лидером стал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов с 18 баллами. Среди всех участников ЕДГ-2024 у Филимонова наиболее яркий и нетипичный политический образ, что добавляет очков к предвыборному позиционированию, отмечается в исследовании.
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Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов показал интерьер своей приемной, где находятся портрет жмущего ему руку советского государственного деятеля Иосифа Сталина. Об этом Филимонов сообщил в своих соцсетях. «По многочисленным просьбам, показываю интерьер своей приемной, где развешаны портреты со Сталиным и Лениным», — уточнил Филимонов в опубликованном ролике на его telescope-канале. Также Филимонов продемонстрировал свои фотографии с президентом Владимиром Путиным и бюсты Дзержинского и Мао Цзэдуна. Ранее коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов РФ. Лидером стал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов с 18 баллами. Среди всех участников ЕДГ-2024 у Филимонова наиболее яркий и нетипичный политический образ, что добавляет очков к предвыборному позиционированию, отмечается в исследовании.