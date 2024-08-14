Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка в Перми

14 августа 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении юного пермяка Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить при каких обстоятельствах пьяный пермяк избил подростка. Об этом сообщили представители СК РФ. «Глава СК дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения пьяным мужчиной 14-летнего подростка в Перми. В СМИ сообщалось, что после обращения родителей пострадавшего в ОВД никаких процессуальных решений принято не было», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Перми 12 августа пьяный мужчина избил подростка, гулявшего со своей собакой только за то, что тот «неправильно» посмотрел на него. Неадекват отреагировал агрессивно, прокричал ребенку гадости, на что подросток покрутил пальцем у виска. После этого мужчина подбежал к мальчику и стал бить его по лицу — нанес не менее 15 ударов. После нападения пермячка отвезла сына в травмпункт на улице Куйбышева, но там медики посоветовали пострадавшему обратиться в больницу, расположенную на Братьев Игнатовых. В итоге, не получив медицинского заключения, Екатерина и ее сын вернулись домой. По словам женщины, она пошла искать нападавшего, который продолжал распивать спиртное во дворе дома. Пермяк вел себя агрессивно. Он пытался напасть и на нее, однако остановить мужчину смогли прохожие. Горожанка написала заявление в полицию, где ей объяснили, что за нанесение ее сыну побоев и высказывания оскорблений в ее адрес агрессивному пермяку грозит административное наказание. Позднее по факту совершения хулиганских действий в отношении ребенка следственные органы СК России по Пермскому краю завели уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить при каких обстоятельствах пьяный пермяк избил подростка. Об этом сообщили представители СК РФ. «Глава СК дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения пьяным мужчиной 14-летнего подростка в Перми. В СМИ сообщалось, что после обращения родителей пострадавшего в ОВД никаких процессуальных решений принято не было», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Перми 12 августа пьяный мужчина избил подростка, гулявшего со своей собакой только за то, что тот «неправильно» посмотрел на него. Неадекват отреагировал агрессивно, прокричал ребенку гадости, на что подросток покрутил пальцем у виска. После этого мужчина подбежал к мальчику и стал бить его по лицу — нанес не менее 15 ударов. После нападения пермячка отвезла сына в травмпункт на улице Куйбышева, но там медики посоветовали пострадавшему обратиться в больницу, расположенную на Братьев Игнатовых. В итоге, не получив медицинского заключения, Екатерина и ее сын вернулись домой. По словам женщины, она пошла искать нападавшего, который продолжал распивать спиртное во дворе дома. Пермяк вел себя агрессивно. Он пытался напасть и на нее, однако остановить мужчину смогли прохожие. Горожанка написала заявление в полицию, где ей объяснили, что за нанесение ее сыну побоев и высказывания оскорблений в ее адрес агрессивному пермяку грозит административное наказание. Позднее по факту совершения хулиганских действий в отношении ребенка следственные органы СК России по Пермскому краю завели уголовное дело.