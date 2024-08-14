В Перми перенесли сроки сдачи гостиницы на месте ДК «Телта»

15 августа 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Сроки строительства нового гостиничного комплекса сдвинулись Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на один год перенесли сроки окончания работ по застройке бывшего участка ДК «Телта» на улице Окулова, 14, где строится новый гостиничный комплекс. Сейчас отель планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, а деловой центр — в 2027 году. «Первый этап комплекса, включающий отель, сдадут на девять месяцев позже. Второй этап проекта, деловой центр, введут на год позже запланированного. Вложения в данный комплекс увеличатся на 197 млн рублей. По словам экспертов, увеличение сроков строительства и стоимости комплекса ожидаемо, так как на старте проекта временные и финансовые ресурсы, необходимые для его реализации, бывает сложно оценить», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Застройкой участка занимается ООО «Аквавита», являющаяся структурой IDS Group. Гостиница должна быть рассчитана на 130 номеров. Ее оператором выступит международная сеть Hilton. Во второй этап данного проекта входят офисный центр, конференц-залы, коммерческие помещения, зона SPA, а также подземный паркинг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на один год перенесли сроки окончания работ по застройке бывшего участка ДК «Телта» на улице Окулова, 14, где строится новый гостиничный комплекс. Сейчас отель планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, а деловой центр — в 2027 году. «Первый этап комплекса, включающий отель, сдадут на девять месяцев позже. Второй этап проекта, деловой центр, введут на год позже запланированного. Вложения в данный комплекс увеличатся на 197 млн рублей. По словам экспертов, увеличение сроков строительства и стоимости комплекса ожидаемо, так как на старте проекта временные и финансовые ресурсы, необходимые для его реализации, бывает сложно оценить», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Застройкой участка занимается ООО «Аквавита», являющаяся структурой IDS Group. Гостиница должна быть рассчитана на 130 номеров. Ее оператором выступит международная сеть Hilton. Во второй этап данного проекта входят офисный центр, конференц-залы, коммерческие помещения, зона SPA, а также подземный паркинг.