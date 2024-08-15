В центре Челябинска продлили запрет движения на перекрестке

В центре Челябинска продлили ограничение движения на улице Горького с 14 до 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«До 18 августа остается закрытым движение по четной стороне улицы Горького от проспекта Ленина до улицы Ловина, включая поворот с проспекта. Напомним, на этом участке продолжается капитальный ремонт трамвайных путей», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Ранее в пресс-службе администрации Челябинска сообщали, что движение на данном перекрестке будет перекрыто с 2 по 14 августа. Из-за капремонта трамвайных путей все трамваи идут по обходным маршрутам.
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