В центре Челябинска на две недели перекроют улицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему эпидемии. Челябинск, проезд запрещен, знак кирпич
На перекрестке будут ремонтировать трамвайные пути Фото:

В центре Челябинска с 2 по 14 августа будет перекрыта улица Горького для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту путей с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина улицу Горького. На этот же период движение трамваев прекращается, обо всех изменениях в маршрутах будет сообщено дополнительно», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе мэрии отметили, что поворот будет закрыт и для водителей. им необходимо выбрать на этот период другой маршрут.

Поворот перекроют почти на две недели
Поворот перекроют почти на две недели

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска с 2 по 14 августа будет перекрыта улица Горького для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением работ по капитальному ремонту путей с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина улицу Горького. На этот же период движение трамваев прекращается, обо всех изменениях в маршрутах будет сообщено дополнительно», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе мэрии отметили, что поворот будет закрыт и для водителей. им необходимо выбрать на этот период другой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...