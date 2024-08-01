В центре Челябинска с 2 по 14 августа будет перекрыта улица Горького для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с проведением работ по капитальному ремонту путей с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина улицу Горького. На этот же период движение трамваев прекращается, обо всех изменениях в маршрутах будет сообщено дополнительно», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе мэрии отметили, что поворот будет закрыт и для водителей. им необходимо выбрать на этот период другой маршрут.
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