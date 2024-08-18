Врачи назвали семь упражнений для здорового сердца для людей старше 50 лет

Ходьба, плавание и танцы помогут сохранить здоровье сердца после 50 лет

18 августа 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

После 50 лет самым доступным упражнением для здоровья сердца является ходьба Фото: Денис Моргунов © URA.RU После 50 лет важно следить за здоровьем сердца. В этом возрасте увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Физические упражнения помогут укрепить сердечные мышцы и снизить артериальное давление. Врачи порекомендовали людям старше 50 лет включить в свою рутину занятия плаванием, танцами, ходьбу, бег трусцой и прыжки со скакалкой. «Физические нагрузки, такие как плавание, езда на велосипеде и ходьба, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют общему здоровью», — передает издание TheHealthSite.com со ссылкой на экспертов. Положительно на здоровье сердца также влияют танцы, бег трусцой, прыжки на скакалке и гребля. Ходьба Ходьба способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системе в пожилом возрасте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самым простым и доступным упражнением является ходьба. Во время получасовой прогулки в быстром темпе идет умеренная нагрузка на сердце, что положительно сказывается на здоровье всей сердечно-сосудистой системы. Кроме того, ходьба не нагружает суставы и позволяет сохранить вес. Велоспорт Людям старше 50 лет рекомендуется несколько раз в неделю заниматься велоспортом Фото: Илья Московец © URA.RU Людям старше 50 лет также рекомендуется 2-3 раза в неделю заниматься велоспортом. Отмечается, что за 40 минут езды на велосипеде улучшается работа сердца, повышается общая выносливость, а также укрепляются мышцы ног. Плавание Плаванием полезно заниматься после 50 лет для укрепления здоровья Фото: Илья Московец © URA.RU Плавание также положительно влияет на работу сердце в пожилом возрасте. Кроме этого, плавание задействует мышцы всего тела без нагрузки на суставы. Рекомендуется начать с непродолжительных тренировок и увеличивать их длительность постепенно. Танцы Танцы помогают улучшить работу сердца и поднять настроение Фото: Размик Закарян © URA.RU Занятия по танцам помогут не только укрепить мышцы сердца, но и улучшить настроение. Заниматься можно любыми танцевальными направлениями, которые вам по душе. Например, фристайлом, танцами Болливуда, сальсой или аэробикой. Бег трусцой Бег трусцой несколько раз в неделю положительно сказывается на работе сердца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из эффективных упражнений для людей старше 50 лет является бег трусцой. Этот вид спорта особенно полезен для сердца. Во время бега увеличивается частота сердечных сокращений, повышается общая выносливость, поддерживается уровень артериального давления и холестерина. Рекомендуется увеличивать нагрузку постепенно и начинать с коротких тренировок. Прыжки через скакалку Прыжки через скакалку повышают общую выносливость и помогают худеть Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Прыжки со скакалкой в течение 5 минут положительно влияют на здоровье у пожилых людей. Во время тренировки активно работает сердечно-сосудистая система, сжигается лишний жир, а также улучшается координация. Врачи рекомендуют включить прыжки со скакалкой в свою ежедневную рутину. Гребля Занятие по гребле обеспечивают комплексную тренировку сердечно-сосудистой системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время занятий с греблей задействуются мышцы всего тела, в том числе и сердечно-сосудистая система. Упражнения на тренажере рекомендуется выполнять по 20-30 раз 2-3 раза в неделю для улучшения выносливости, мышечной силы и работы сердца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После 50 лет важно следить за здоровьем сердца. В этом возрасте увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Физические упражнения помогут укрепить сердечные мышцы и снизить артериальное давление. Врачи порекомендовали людям старше 50 лет включить в свою рутину занятия плаванием, танцами, ходьбу, бег трусцой и прыжки со скакалкой. «Физические нагрузки, такие как плавание, езда на велосипеде и ходьба, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют общему здоровью», — передает издание TheHealthSite.com со ссылкой на экспертов. Положительно на здоровье сердца также влияют танцы, бег трусцой, прыжки на скакалке и гребля. Самым простым и доступным упражнением является ходьба. Во время получасовой прогулки в быстром темпе идет умеренная нагрузка на сердце, что положительно сказывается на здоровье всей сердечно-сосудистой системы. Кроме того, ходьба не нагружает суставы и позволяет сохранить вес. Людям старше 50 лет также рекомендуется 2-3 раза в неделю заниматься велоспортом. Отмечается, что за 40 минут езды на велосипеде улучшается работа сердца, повышается общая выносливость, а также укрепляются мышцы ног. Плавание также положительно влияет на работу сердце в пожилом возрасте. Кроме этого, плавание задействует мышцы всего тела без нагрузки на суставы. Рекомендуется начать с непродолжительных тренировок и увеличивать их длительность постепенно. Занятия по танцам помогут не только укрепить мышцы сердца, но и улучшить настроение. Заниматься можно любыми танцевальными направлениями, которые вам по душе. Например, фристайлом, танцами Болливуда, сальсой или аэробикой. Одним из эффективных упражнений для людей старше 50 лет является бег трусцой. Этот вид спорта особенно полезен для сердца. Во время бега увеличивается частота сердечных сокращений, повышается общая выносливость, поддерживается уровень артериального давления и холестерина. Рекомендуется увеличивать нагрузку постепенно и начинать с коротких тренировок. Прыжки со скакалкой в течение 5 минут положительно влияют на здоровье у пожилых людей. Во время тренировки активно работает сердечно-сосудистая система, сжигается лишний жир, а также улучшается координация. Врачи рекомендуют включить прыжки со скакалкой в свою ежедневную рутину. Во время занятий с греблей задействуются мышцы всего тела, в том числе и сердечно-сосудистая система. Упражнения на тренажере рекомендуется выполнять по 20-30 раз 2-3 раза в неделю для улучшения выносливости, мышечной силы и работы сердца.