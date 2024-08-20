Бюджетникам Екатеринбурга поднимут зарплату

В Екатеринбурге проиндексируют зарплату работников бюджетной сферы. С 1 октября она поднимется на 17,5%. Соответствующее постановление подписал 20 августа мэр города Алексей Орлов.
«Постановляю с 01.10.2024 года обеспечить увеличение размеров (минимальных размеров) должностных окладов работников муниципальных учреждений на 17,5%. С 01.10.2024 года произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений на 17,5%», — говорится в постановлении Алексея Орлова.
Согласно документу, индексация коснется тех специалистов, кого обошел указ президента РФ Владимира Путина от 2012 года. Согласно ему, размер зарплаты должен был подняться к 2018 году в 1,4-1,5 раза. Средняя зарплата у учителей, воспитателей, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, вузов, работников учреждений культуры, врачей и научных работников должна была быть доведена до регионального уровня.
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