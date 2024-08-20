20 августа 2024

В тюменских супермаркетах закончились средства для борьбы с комарами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пластинок от комаров нет в крупных торговых сетях
Пластинок от комаров нет в крупных торговых сетях Фото:

В супермаркетах Тюмени закончились пластины от комаров. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. По их словам, средств от насекомых нет сразу в нескольких сетевых магазинах.

«В торговых сетях „Магнит“ и „Монетка“ закончились пластины от комаров. Их не было сразу в четырех магазинах. По словам продавцов, их все разобрали, а поставок больше не предвидится», — сообщили читатели агентства.

Корреспондент агентства прошелся по магазинам и Тюмени и обнаружил остатки товара в нескольких торговых точках. Там продавцы также сообщили, что это сезонный товар и поставок его больше не ожидаются.

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В супермаркетах Тюмени закончились пластины от комаров. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. По их словам, средств от насекомых нет сразу в нескольких сетевых магазинах. «В торговых сетях „Магнит“ и „Монетка“ закончились пластины от комаров. Их не было сразу в четырех магазинах. По словам продавцов, их все разобрали, а поставок больше не предвидится», — сообщили читатели агентства. Корреспондент агентства прошелся по магазинам и Тюмени и обнаружил остатки товара в нескольких торговых точках. Там продавцы также сообщили, что это сезонный товар и поставок его больше не ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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