В тюменских супермаркетах закончились средства для борьбы с комарами

Пластинок от комаров нет в крупных торговых сетях
В супермаркетах Тюмени закончились пластины от комаров. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. По их словам, средств от насекомых нет сразу в нескольких сетевых магазинах.
«В торговых сетях „Магнит“ и „Монетка“ закончились пластины от комаров. Их не было сразу в четырех магазинах. По словам продавцов, их все разобрали, а поставок больше не предвидится», — сообщили читатели агентства.
Корреспондент агентства прошелся по магазинам и Тюмени и обнаружил остатки товара в нескольких торговых точках. Там продавцы также сообщили, что это сезонный товар и поставок его больше не ожидаются.
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