В сенате США надеются на диалог с РФ как с ядерной державой

23 августа 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

США надеются на диалог с Москвой после окончания конфликта на Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU США надеются на продолжение взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в качестве ядерных держав после урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям сената США. «Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений», — заявил Кардин РИА Новости на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго. Кардин подчеркнул важность поддержания диалога и сотрудничества в области контроля над вооружениями и ядерной безопасности, несмотря на текущие политические разногласия и конфликт в Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США надеются на продолжение взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в качестве ядерных держав после урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям сената США. «Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений», — заявил Кардин РИА Новости на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго. Кардин подчеркнул важность поддержания диалога и сотрудничества в области контроля над вооружениями и ядерной безопасности, несмотря на текущие политические разногласия и конфликт в Украине.