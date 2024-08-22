В сенате США надеются на диалог с РФ как с ядерной державой

США надеются на продолжение взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в качестве ядерных держав после урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям сената США.
«Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений», — заявил Кардин РИА Новости на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго. Кардин подчеркнул важность поддержания диалога и сотрудничества в области контроля над вооружениями и ядерной безопасности, несмотря на текущие политические разногласия и конфликт в Украине.
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