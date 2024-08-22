22 августа 2024

В сенате США надеются на диалог с РФ как с ядерной державой

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
США надеются на диалог с Москвой после окончания конфликта на Украине Фото:

США надеются на продолжение взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в качестве ядерных держав после урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям сената США.

«Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений», — заявил Кардин РИА Новости на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго. Кардин подчеркнул важность поддержания диалога и сотрудничества в области контроля над вооружениями и ядерной безопасности, несмотря на текущие политические разногласия и конфликт в Украине.

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США надеются на продолжение взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в качестве ядерных держав после урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям сената США. «Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений», — заявил Кардин РИА Новости на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго. Кардин подчеркнул важность поддержания диалога и сотрудничества в области контроля над вооружениями и ядерной безопасности, несмотря на текущие политические разногласия и конфликт в Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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