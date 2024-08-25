В Екатеринбурге подростки вышли на защиту Дурова, призвав бойкотировать французские пекарни. Видео

В Екатеринбурге подростки вышли на защиту Дурова

26 августа 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Молодые люди утроили акцию возле пекарни (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге подростки решили поддержать основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция). Молодые люди призвали бойкотировать пекарню «Французский пекарь», выразив недовольство действиями Франции. Такое видео появилось в соцсетях. «Мы сегодня пришли к кафе „Французский пекарь“, чтобы продемонстрировать наше несогласие с варварскими действиями французского режима… Мы выражаем протест и призываем бойкотировать все пекарни „Французский пекарь“… Свободу Павлу Дурову», — кричали молодые люди у входа в кафе. Видео публикует telegram-канал «Бандитский центр». О задержании Дурова стало известно вечером 24 августа. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Более подробно о деле предпринимателя — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге подростки решили поддержать основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция). Молодые люди призвали бойкотировать пекарню «Французский пекарь», выразив недовольство действиями Франции. Такое видео появилось в соцсетях. «Мы сегодня пришли к кафе „Французский пекарь“, чтобы продемонстрировать наше несогласие с варварскими действиями французского режима… Мы выражаем протест и призываем бойкотировать все пекарни „Французский пекарь“… Свободу Павлу Дурову», — кричали молодые люди у входа в кафе. Видео публикует telegram-канал «Бандитский центр». О задержании Дурова стало известно вечером 24 августа. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Более подробно о деле предпринимателя — в материале агентства.