25 августа 2024
24 августа 2024

В Екатеринбурге подростки вышли на защиту Дурова, призвав бойкотировать французские пекарни. Видео

В Екатеринбурге подростки вышли на защиту Дурова
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Французский пекарь. Екатеринбург, французский пекарь
Молодые люди утроили акцию возле пекарни (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге подростки решили поддержать основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция). Молодые люди призвали бойкотировать пекарню «Французский пекарь», выразив недовольство действиями Франции. Такое видео появилось в соцсетях.

«Мы сегодня пришли к кафе „Французский пекарь“, чтобы продемонстрировать наше несогласие с варварскими действиями французского режима… Мы выражаем протест и призываем бойкотировать все пекарни „Французский пекарь“… Свободу Павлу Дурову», — кричали молодые люди у входа в кафе. Видео публикует telegram-канал «Бандитский центр».

О задержании Дурова стало известно вечером 24 августа. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Более подробно о деле предпринимателя — в материале агентства.

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В Екатеринбурге подростки решили поддержать основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция). Молодые люди призвали бойкотировать пекарню «Французский пекарь», выразив недовольство действиями Франции. Такое видео появилось в соцсетях. «Мы сегодня пришли к кафе „Французский пекарь“, чтобы продемонстрировать наше несогласие с варварскими действиями французского режима… Мы выражаем протест и призываем бойкотировать все пекарни „Французский пекарь“… Свободу Павлу Дурову», — кричали молодые люди у входа в кафе. Видео публикует telegram-канал «Бандитский центр». О задержании Дурова стало известно вечером 24 августа. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Более подробно о деле предпринимателя — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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