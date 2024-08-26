Второй раз за неделю над Екатеринбургом пролетела эскадрилья истребителей. Видео

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Авиационная группа приземлится в Кольцово (архивное фото) Фото:

Над Екатеринбургом второй раз за неделю заметили эскадрилью из семи семи истребителей МиГ-29. Авиационная группа 26 августа сядет в Кольцово на дозаправку после выступления в Кузбассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня [26 августа] те же самые истребители сядут в аэропорту Кольцово на дозаправку. Они следуют из Кузбасса», — пояснили в авиагавани. Все семь истребителей входят в состав авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Летчики пролетали над Екатеринбургом 19 августа. Тогда они также приземлись в Кольцово на дозаправку, а после отправились в Кузбасс. Там проходили показательные выступления летчиков-асов в рамках мероприятий ко Дню шахтера.

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Над Екатеринбургом второй раз за неделю заметили эскадрилью из семи семи истребителей МиГ-29. Авиационная группа 26 августа сядет в Кольцово на дозаправку после выступления в Кузбассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Сегодня [26 августа] те же самые истребители сядут в аэропорту Кольцово на дозаправку. Они следуют из Кузбасса», — пояснили в авиагавани. Все семь истребителей входят в состав авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Летчики пролетали над Екатеринбургом 19 августа. Тогда они также приземлись в Кольцово на дозаправку, а после отправились в Кузбасс. Там проходили показательные выступления летчиков-асов в рамках мероприятий ко Дню шахтера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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