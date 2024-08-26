Второй раз за неделю над Екатеринбургом пролетела эскадрилья истребителей. Видео

26 августа 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Авиационная группа приземлится в Кольцово (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Над Екатеринбургом второй раз за неделю заметили эскадрилью из семи семи истребителей МиГ-29. Авиационная группа 26 августа сядет в Кольцово на дозаправку после выступления в Кузбассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Сегодня [26 августа] те же самые истребители сядут в аэропорту Кольцово на дозаправку. Они следуют из Кузбасса», — пояснили в авиагавани. Все семь истребителей входят в состав авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Летчики пролетали над Екатеринбургом 19 августа. Тогда они также приземлись в Кольцово на дозаправку, а после отправились в Кузбасс. Там проходили показательные выступления летчиков-асов в рамках мероприятий ко Дню шахтера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Екатеринбургом второй раз за неделю заметили эскадрилью из семи семи истребителей МиГ-29. Авиационная группа 26 августа сядет в Кольцово на дозаправку после выступления в Кузбассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Сегодня [26 августа] те же самые истребители сядут в аэропорту Кольцово на дозаправку. Они следуют из Кузбасса», — пояснили в авиагавани. Все семь истребителей входят в состав авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Летчики пролетали над Екатеринбургом 19 августа. Тогда они также приземлись в Кольцово на дозаправку, а после отправились в Кузбасс. Там проходили показательные выступления летчиков-асов в рамках мероприятий ко Дню шахтера.