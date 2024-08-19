Над Екатеринбургом 19 августа пролетела эскадрилья из семи семи истребителей. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» села в аэропорту Кольцово на дозаправку. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Рады встретить на перроне наших старых друзей — авиационную группу высшего пилотажа „Стрижи“. Они прибыли к нам на дозаправку по пути на Кузбасс, где состоится показательное выступление летчиков-асов в рамках мероприятий к Дню шахтера», — следует из сообщения.
Авиационная группа «Стрижи» создана в 1991 году. Она входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба и выполняет сложные маневры на истребителях МиГ-29.
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