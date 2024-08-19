Над Екатеринбургом пролетела эскадрилья истребителей. Фото

19 августа 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

«Стрижи» приземлились в Кольцово Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Над Екатеринбургом 19 августа пролетела эскадрилья из семи семи истребителей. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» села в аэропорту Кольцово на дозаправку. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Рады встретить на перроне наших старых друзей — авиационную группу высшего пилотажа „Стрижи“. Они прибыли к нам на дозаправку по пути на Кузбасс, где состоится показательное выступление летчиков-асов в рамках мероприятий к Дню шахтера», — следует из сообщения. Авиационная группа «Стрижи» создана в 1991 году. Она входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба и выполняет сложные маневры на истребителях МиГ-29. Истребители летят в Кузбасс telegram-канал «Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова» Фото: Авиационная группа дозаправилась в Кольцово telegram-канал «Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова» Фото: В эскадрилью входят многоцелевые истребители МиГ-29 telegram-канал «Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Екатеринбургом 19 августа пролетела эскадрилья из семи семи истребителей. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» села в аэропорту Кольцово на дозаправку. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Рады встретить на перроне наших старых друзей — авиационную группу высшего пилотажа „Стрижи“. Они прибыли к нам на дозаправку по пути на Кузбасс, где состоится показательное выступление летчиков-асов в рамках мероприятий к Дню шахтера», — следует из сообщения. Авиационная группа «Стрижи» создана в 1991 году. Она входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба и выполняет сложные маневры на истребителях МиГ-29.