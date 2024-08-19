Над Екатеринбургом пролетела эскадрилья истребителей. Фото

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Авиация России. Пермь , стрижи, миг-29, истребитель, авиация, самолет, истребители, миг 29
«Стрижи» приземлились в Кольцово Фото:

Над Екатеринбургом 19 августа пролетела эскадрилья из семи семи истребителей. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» села в аэропорту Кольцово на дозаправку. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Рады встретить на перроне наших старых друзей — авиационную группу высшего пилотажа „Стрижи“. Они прибыли к нам на дозаправку по пути на Кузбасс, где состоится показательное выступление летчиков-асов в рамках мероприятий к Дню шахтера», — следует из сообщения.

Авиационная группа «Стрижи» создана в 1991 году. Она входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба и выполняет сложные маневры на истребителях МиГ-29.

Истребители летят в Кузбасс
Истребители летят в Кузбасс
Фото:
Авиационная группа дозаправилась в Кольцово
Авиационная группа дозаправилась в Кольцово
Фото:
В эскадрилью входят многоцелевые истребители МиГ-29
В эскадрилью входят многоцелевые истребители МиГ-29
Фото:

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Над Екатеринбургом 19 августа пролетела эскадрилья из семи семи истребителей. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» села в аэропорту Кольцово на дозаправку. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Рады встретить на перроне наших старых друзей — авиационную группу высшего пилотажа „Стрижи“. Они прибыли к нам на дозаправку по пути на Кузбасс, где состоится показательное выступление летчиков-асов в рамках мероприятий к Дню шахтера», — следует из сообщения. Авиационная группа «Стрижи» создана в 1991 году. Она входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба и выполняет сложные маневры на истребителях МиГ-29.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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