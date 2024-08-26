В Тюмени запретили продавать алкоголь

В День знаний алкоголь в магазинах купить будет нельзя
В Тюмени установили запрет на продажу спиртного 2 сентября. Информация представлена в постановлении администрации.
«Установить в Тюмени запрет на розничную продажу алкоголя 2 сентября», — говорится в документе. В этот день в городе будут отмечать День знаний.
Запрет распространяется на продажу спиртного в магазинах и прочих торговых точках. На общепит ограничение не действует, однако употреблять купленный в нем алкоголь можно только на месте, а не на вынос.
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