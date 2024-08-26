26 августа 2024

В Тюмени запретили продавать алкоголь

В Тюмени установили запрет на продажу алкоголя 2 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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В День знаний алкоголь в магазинах купить будет нельзя
В День знаний алкоголь в магазинах купить будет нельзя Фото:

В Тюмени установили запрет на продажу спиртного 2 сентября. Информация представлена в постановлении администрации.

«Установить в Тюмени запрет на розничную продажу алкоголя 2 сентября», — говорится в документе. В этот день в городе будут отмечать День знаний.

Запрет распространяется на продажу спиртного в магазинах и прочих торговых точках. На общепит ограничение не действует, однако употреблять купленный в нем алкоголь можно только на месте, а не на вынос.

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В Тюмени установили запрет на продажу спиртного 2 сентября. Информация представлена в постановлении администрации. «Установить в Тюмени запрет на розничную продажу алкоголя 2 сентября», — говорится в документе. В этот день в городе будут отмечать День знаний. Запрет распространяется на продажу спиртного в магазинах и прочих торговых точках. На общепит ограничение не действует, однако употреблять купленный в нем алкоголь можно только на месте, а не на вынос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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