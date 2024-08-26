26 августа 2024

Пермские немцы проведут памятную акцию у монумента жертвам политрепрессий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция памяти намечена на 28 августа
Акция памяти намечена на 28 августа Фото:

Пермские немцы почтят память политрепрессированных предков. Акция пройдет 28 августа у монумента жертвам политрепрессий. Об этом сообщается в группе «Пермские немцы Wiedergeburt, МК Lichtstrahl» в соцсети «ВКонтакте».

«В памятный день 28 августа мы собираемся, чтобы почтить память наших предков у монумента политических репрессий на Егошихинском кладбище», — сообщается в группе. Участники акции возложат цветы к мемориалу. Так же в программе -просмотр документального фильма о трудармейцах и служба в лютеранской церкви на Горького.

Ежегодно 28 августа отмечается день памяти и скорби немцев России. В этот день, 28 августа 1941 года, был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Десяткам тысяч российских немцев, проживавших на берегах Волги, пришлось вынуждено переселиться в разные регионы СССР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские немцы почтят память политрепрессированных предков. Акция пройдет 28 августа у монумента жертвам политрепрессий. Об этом сообщается в группе «Пермские немцы Wiedergeburt, МК Lichtstrahl» в соцсети «ВКонтакте». «В памятный день 28 августа мы собираемся, чтобы почтить память наших предков у монумента политических репрессий на Егошихинском кладбище», — сообщается в группе. Участники акции возложат цветы к мемориалу. Так же в программе -просмотр документального фильма о трудармейцах и служба в лютеранской церкви на Горького. Ежегодно 28 августа отмечается день памяти и скорби немцев России. В этот день, 28 августа 1941 года, был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Десяткам тысяч российских немцев, проживавших на берегах Волги, пришлось вынуждено переселиться в разные регионы СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...