Пермские немцы проведут памятную акцию у монумента жертвам политрепрессий

Пермские немцы почтят память политрепрессированных предков. Акция пройдет 28 августа у монумента жертвам политрепрессий. Об этом сообщается в группе «Пермские немцы Wiedergeburt, МК Lichtstrahl» в соцсети «ВКонтакте».
«В памятный день 28 августа мы собираемся, чтобы почтить память наших предков у монумента политических репрессий на Егошихинском кладбище», — сообщается в группе. Участники акции возложат цветы к мемориалу. Так же в программе -просмотр документального фильма о трудармейцах и служба в лютеранской церкви на Горького.
Ежегодно 28 августа отмечается день памяти и скорби немцев России. В этот день, 28 августа 1941 года, был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Десяткам тысяч российских немцев, проживавших на берегах Волги, пришлось вынуждено переселиться в разные регионы СССР.
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