Мэрия добивает владельцев самой некрасивой высотки Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга подала иск к застройщику-банкроту «ТВЦ Европейский»

23 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Ранее чиновники добились права снести с восьмого по 36 этажи ТВЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга подала иск на 38 миллионов рублей в отношении застройщика-банкрота «ТВЦ Европейский», владеющего самовольно воздвигнутым бизнес-центром «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»). Информация об этом находится в картотеке дел Арбитражного суда. «Заявление от 17 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 38486107,21 [рубля]», — следует из документа. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 13 ноября. «Это иск земельного комитета по поводу арендной платы за земельный участок площадью 14,5 тысяч квадратных метров в переулке Невьянском, предоставленный под строительство торгового центра. Долги накопились с 2021 года — 17 млн рублей плюс пени с 2019 года — 21 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В определении суда также указано, что к этому времени истец обязан расшифровать причины начисления доплаты, тогда как ответчику необходимо предоставить факт оплаты долга. Компания «ТВЦ Европейский» начала строительство «Призмы» в 2005-м, сумев привлечь значительные средства инвесторов. Правда, сам процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В итоге проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого по 36-й и частично демонтировать первый и пятый этажи небоскреба, который в различных голосованиях признается самым некрасивым в городе. И даже выиграла суды. Но в июне не стало бенефициара «Призмы» Андрея Хорошилова, который и должен был исполнить обязательства. Чуть позже выяснилось, что эта ноша ляжет на плечи его наследников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга подала иск на 38 миллионов рублей в отношении застройщика-банкрота «ТВЦ Европейский», владеющего самовольно воздвигнутым бизнес-центром «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»). Информация об этом находится в картотеке дел Арбитражного суда. «Заявление от 17 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 38486107,21 [рубля]», — следует из документа. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 13 ноября. «Это иск земельного комитета по поводу арендной платы за земельный участок площадью 14,5 тысяч квадратных метров в переулке Невьянском, предоставленный под строительство торгового центра. Долги накопились с 2021 года — 17 млн рублей плюс пени с 2019 года — 21 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В определении суда также указано, что к этому времени истец обязан расшифровать причины начисления доплаты, тогда как ответчику необходимо предоставить факт оплаты долга. Компания «ТВЦ Европейский» начала строительство «Призмы» в 2005-м, сумев привлечь значительные средства инвесторов. Правда, сам процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В итоге проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого по 36-й и частично демонтировать первый и пятый этажи небоскреба, который в различных голосованиях признается самым некрасивым в городе. И даже выиграла суды. Но в июне не стало бенефициара «Призмы» Андрея Хорошилова, который и должен был исполнить обязательства. Чуть позже выяснилось, что эта ноша ляжет на плечи его наследников.