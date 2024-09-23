Мэрия добивает владельцев самой некрасивой высотки Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга подала иск к застройщику-банкроту «ТВЦ Европейский»
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Ранее чиновники добились права снести с восьмого по 36 этажи ТВЦ Фото:

Мэрия Екатеринбурга подала иск на 38 миллионов рублей в отношении застройщика-банкрота «ТВЦ Европейский», владеющего самовольно воздвигнутым бизнес-центром «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»). Информация об этом находится в картотеке дел Арбитражного суда.

«Заявление от 17 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 38486107,21 [рубля]», — следует из документа.

Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 13 ноября. «Это иск земельного комитета по поводу арендной платы за земельный участок площадью 14,5 тысяч квадратных метров в переулке Невьянском, предоставленный под строительство торгового центра. Долги накопились с 2021 года — 17 млн рублей плюс пени с 2019 года — 21 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В определении суда также указано, что к этому времени истец обязан расшифровать причины начисления доплаты, тогда как ответчику необходимо предоставить факт оплаты долга.

Компания «ТВЦ Европейский» начала строительство «Призмы» в 2005-м, сумев привлечь значительные средства инвесторов. Правда, сам процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В итоге проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого по 36-й и частично демонтировать первый и пятый этажи небоскреба, который в различных голосованиях признается самым некрасивым в городе. И даже выиграла суды. Но в июне не стало бенефициара «Призмы» Андрея Хорошилова, который и должен был исполнить обязательства. Чуть позже выяснилось, что эта ноша ляжет на плечи его наследников.

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Мэрия Екатеринбурга подала иск на 38 миллионов рублей в отношении застройщика-банкрота «ТВЦ Европейский», владеющего самовольно воздвигнутым бизнес-центром «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»). Информация об этом находится в картотеке дел Арбитражного суда. «Заявление от 17 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 38486107,21 [рубля]», — следует из документа. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 13 ноября. «Это иск земельного комитета по поводу арендной платы за земельный участок площадью 14,5 тысяч квадратных метров в переулке Невьянском, предоставленный под строительство торгового центра. Долги накопились с 2021 года — 17 млн рублей плюс пени с 2019 года — 21 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В определении суда также указано, что к этому времени истец обязан расшифровать причины начисления доплаты, тогда как ответчику необходимо предоставить факт оплаты долга. Компания «ТВЦ Европейский» начала строительство «Призмы» в 2005-м, сумев привлечь значительные средства инвесторов. Правда, сам процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В итоге проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого по 36-й и частично демонтировать первый и пятый этажи небоскреба, который в различных голосованиях признается самым некрасивым в городе. И даже выиграла суды. Но в июне не стало бенефициара «Призмы» Андрея Хорошилова, который и должен был исполнить обязательства. Чуть позже выяснилось, что эта ноша ляжет на плечи его наследников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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