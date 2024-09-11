Российских школьников научат управлять беспилотниками

11 сентября 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

В первом учебном пособии по БПЛА будет информация об их классификации и основах ручного пилотирования Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России выпустили первое учебное пособие для школьников 8 — 9-х классов о классификации БПЛА, трендах и профессиях в этой сфере. Об этом сообщают российские СМИ. «В РФ выпустили первое учебное пособие для изучения беспилотников на уроках труда в 8-9-х классах», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение». Отмечается, что в пособие включены главы об основах ручного пилотирования, устройстве и классификации БПЛА, а также от профессиях и трендах в мире дронов. Ранее парламентская комиссия России выступила с предложением внести в учебники по истории и общественным наукам материалы о преступлениях, которые совершает Киев. Итоговый доклад комиссии по этой теме содержит указание на необходимость освещения в учебных материалах аналогий между действиями киевского режима и структурами нацистов середины XX века. Обновлено в 11:58 по МСК Группа компаний «Просвещение» удалила со своего сайта материал, рассказывающий о новом учебнике. При попытке открыть статью, портал сообщает, что страница не найдена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выпустили первое учебное пособие для школьников 8 — 9-х классов о классификации БПЛА, трендах и профессиях в этой сфере. Об этом сообщают российские СМИ. «В РФ выпустили первое учебное пособие для изучения беспилотников на уроках труда в 8-9-х классах», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение». Отмечается, что в пособие включены главы об основах ручного пилотирования, устройстве и классификации БПЛА, а также от профессиях и трендах в мире дронов. Ранее парламентская комиссия России выступила с предложением внести в учебники по истории и общественным наукам материалы о преступлениях, которые совершает Киев. Итоговый доклад комиссии по этой теме содержит указание на необходимость освещения в учебных материалах аналогий между действиями киевского режима и структурами нацистов середины XX века. Группа компаний «Просвещение» удалила со своего сайта материал, рассказывающий о новом учебнике. При попытке открыть статью, портал сообщает, что страница не найдена.