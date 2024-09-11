Российских школьников научат управлять беспилотниками

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Школа. Москва, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа, школьники
В первом учебном пособии по БПЛА будет информация об их классификации и основах ручного пилотирования Фото:

В России выпустили первое учебное пособие для школьников 8 — 9-х классов о классификации БПЛА, трендах и профессиях в этой сфере. Об этом сообщают российские СМИ.

«В РФ выпустили первое учебное пособие для изучения беспилотников на уроках труда в 8-9-х классах», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение». Отмечается, что в пособие включены главы об основах ручного пилотирования, устройстве и классификации БПЛА, а также от профессиях и трендах в мире дронов.

Ранее парламентская комиссия России выступила с предложением внести в учебники по истории и общественным наукам материалы о преступлениях, которые совершает Киев. Итоговый доклад комиссии по этой теме содержит указание на необходимость освещения в учебных материалах аналогий между действиями киевского режима и структурами нацистов середины XX века.

Обновлено в 11:58 по МСК

Группа компаний «Просвещение» удалила со своего сайта материал, рассказывающий о новом учебнике. При попытке открыть статью, портал сообщает, что страница не найдена.

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В России выпустили первое учебное пособие для школьников 8 — 9-х классов о классификации БПЛА, трендах и профессиях в этой сфере. Об этом сообщают российские СМИ. «В РФ выпустили первое учебное пособие для изучения беспилотников на уроках труда в 8-9-х классах», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение». Отмечается, что в пособие включены главы об основах ручного пилотирования, устройстве и классификации БПЛА, а также от профессиях и трендах в мире дронов. Ранее парламентская комиссия России выступила с предложением внести в учебники по истории и общественным наукам материалы о преступлениях, которые совершает Киев. Итоговый доклад комиссии по этой теме содержит указание на необходимость освещения в учебных материалах аналогий между действиями киевского режима и структурами нацистов середины XX века. Группа компаний «Просвещение» удалила со своего сайта материал, рассказывающий о новом учебнике. При попытке открыть статью, портал сообщает, что страница не найдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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