В учебники истории хотят включить информацию о преступлениях Киева

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Школьные учебники. Екатеринбург, учебники, история россии
В учебниках могут появиться данные об украинских преступлениях Фото:

Парламентская комиссия России рекомендует включить в учебники по истории и общественным наукам информацию о преступлениях, которые совершает киевский режим. Это предложение содержится в итоговом докладе комиссии.

В документе указывается: «Рекомендовать Министерству просвещения РФ и Министерству науки и высшего образования РФ включить в учебные пособия по истории и общественным наукам информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века». Он имеется в распоряжении ТАСС.

Комиссия также предлагает Министерству просвещения РФ рассмотреть программы наставничества для учащихся из новых регионов с учетом производственной практики для студентов педагогических ВУЗов. Итоговый доклад комиссии планируется утвердить на заседании обеих палат федерального собрания — Госдумы и Совфеда. О результатах работы доложит вице-спикер СФ Инна Святенко.

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Парламентская комиссия России рекомендует включить в учебники по истории и общественным наукам информацию о преступлениях, которые совершает киевский режим. Это предложение содержится в итоговом докладе комиссии. В документе указывается: «Рекомендовать Министерству просвещения РФ и Министерству науки и высшего образования РФ включить в учебные пособия по истории и общественным наукам информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века». Он имеется в распоряжении ТАСС. Комиссия также предлагает Министерству просвещения РФ рассмотреть программы наставничества для учащихся из новых регионов с учетом производственной практики для студентов педагогических ВУЗов. Итоговый доклад комиссии планируется утвердить на заседании обеих палат федерального собрания — Госдумы и Совфеда. О результатах работы доложит вице-спикер СФ Инна Святенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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