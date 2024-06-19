Парламентская комиссия России рекомендует включить в учебники по истории и общественным наукам информацию о преступлениях, которые совершает киевский режим. Это предложение содержится в итоговом докладе комиссии.
В документе указывается: «Рекомендовать Министерству просвещения РФ и Министерству науки и высшего образования РФ включить в учебные пособия по истории и общественным наукам информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века». Он имеется в распоряжении ТАСС.
Комиссия также предлагает Министерству просвещения РФ рассмотреть программы наставничества для учащихся из новых регионов с учетом производственной практики для студентов педагогических ВУЗов. Итоговый доклад комиссии планируется утвердить на заседании обеих палат федерального собрания — Госдумы и Совфеда. О результатах работы доложит вице-спикер СФ Инна Святенко.
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