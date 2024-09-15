В Салехарде открывается для автомобильного движения участок объездной дороги

В Салехарде откроют для движения участок объездной дороги (фото из архива)
В Салехарде вечером 16 сентября для движения автотранспорта откроется участок объездной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе дептранспорта ЯНАО.
«С 19:00 16 сентября открывается движение по участку от кольца Объездная-объезд города Салехард до нового кольца у памятника 501-й стройки „Паровоз“», — сообщает пресс-служба окружного департамента. При этом там указывают, что строительство дороги окончательно не завершено.
Данный участок был закрыт для движения с 3 сентября. Дорогу должны были полностью разобрать, заново произвести отсыпку и заасфальтировать.
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