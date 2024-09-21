В ЯНАО сбили ребенка на велосипеде

В Тарко-Сале ребенок травмирован после ДТП
В Тарко-Сале (ЯНАО) произошло ДТП с автомобилем и несовершеннолетним велосипедистом. В результате столкновения ребенок травмирован.
«В Тарко-Сале в районе дома №2 по улице Колесниковой произошло ДТП с участием легкового авто и несовершеннолетнего велосипедиста… Несовершеннолетний получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале «сЛУЧилось».
По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу велосипедисту, чем допустил столкновение. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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