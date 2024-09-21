21 сентября 2024
20 сентября 2024

В ЯНАО сбили ребенка на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тарко-Сале ребенок травмирован после ДТП
В Тарко-Сале ребенок травмирован после ДТП Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) произошло ДТП с автомобилем и несовершеннолетним велосипедистом. В результате столкновения ребенок травмирован.

«В Тарко-Сале в районе дома №2 по улице Колесниковой произошло ДТП с участием легкового авто и несовершеннолетнего велосипедиста… Несовершеннолетний получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале «сЛУЧилось».

По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу велосипедисту, чем допустил столкновение. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) произошло ДТП с автомобилем и несовершеннолетним велосипедистом. В результате столкновения ребенок травмирован. «В Тарко-Сале в районе дома №2 по улице Колесниковой произошло ДТП с участием легкового авто и несовершеннолетнего велосипедиста… Несовершеннолетний получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале «сЛУЧилось». По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу велосипедисту, чем допустил столкновение. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...