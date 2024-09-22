В тюменском Роспотребнадзоре рассказали, когда классы в школах закрывают на карантин

Ранее школьников Ялуторовска отправили на дистант
В Тюменской области классы в школах закрывают на карантин при отсутствии более 20% детей по причине заболевания ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Решение о приостановлении учебного процесса в связи с отсутствием 20% и более детей по причине заболевания ОРВИ в классе/группе принимается образовательным учреждением», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что в регионе растет сезонная заболеваемость ОРВИ и COVID-19.
Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске на карантин из-за ОРВИ отправили 61 класс. Это более 1,7 тысячи школьников.
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