22 сентября 2024
21 сентября 2024

В тюменском Роспотребнадзоре рассказали, когда классы в школах закрывают на карантин

Тюменский Роспотребнадзор: классы закрывают на карантин при отсутствии 20% детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее школьников Ялуторовска отправили на дистант
Ранее школьников Ялуторовска отправили на дистант Фото:

В Тюменской области классы в школах закрывают на карантин при отсутствии более 20% детей по причине заболевания ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Решение о приостановлении учебного процесса в связи с отсутствием 20% и более детей по причине заболевания ОРВИ в классе/группе принимается образовательным учреждением», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что в регионе растет сезонная заболеваемость ОРВИ и COVID-19.

Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске на карантин из-за ОРВИ отправили 61 класс. Это более 1,7 тысячи школьников.

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В Тюменской области классы в школах закрывают на карантин при отсутствии более 20% детей по причине заболевания ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «Решение о приостановлении учебного процесса в связи с отсутствием 20% и более детей по причине заболевания ОРВИ в классе/группе принимается образовательным учреждением», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что в регионе растет сезонная заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске на карантин из-за ОРВИ отправили 61 класс. Это более 1,7 тысячи школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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