Свердловчанка с редким диагнозом рискует навсегда остаться инвалидом

Грумер Анна Ражева с острым поперечным миелитом оказалась прикована к коляске

30 сентября 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Анна из-за болезни прикована к инвалидной коляске (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловчанка Анна Ражева столкнулась с параличом из-за редкого заболевания — острого поперечного миелита (болеют пять человек на миллион). Для ее восстановления требуется 30-дневная реабилитация, стоимость которой составляет 765 тысяч рублей. У девушки, вынужденной передвигаться на инвалидной коляске, таких средств нет. В разговоре с журналистом URA.RU Анна выразила надежду, что неравнодушные люди помогут ей собрать недостающую сумму. «Я всегда вела активный образ жизни и никогда не испытывала проблем со здоровьем. Долгие годы я работала заведующей детским садом, но в 2020 году решила кардинально изменить свою жизнь: прошла обучение на грумера и открыла собственную студию. Любовь к животным у меня с детства, и, занявшись любимым делом, я впервые за многие годы почувствовала себя по-настоящему счастливой. В роковой день — 23 июня 2023 года — я вернулась из Казани, была уставшей, приняла душ и легла спать», — вспоминает Анна. Анна мечтает вернуться к прежней жизни Фото: Анна Ражева Через несколько часов Анна проснулась с сильной болью в руках. Она сразу же позвонила сестре, и к моменту ее приезда Анна уже не могла двигать руками. Сестра вызвала скорую помощь, и Анну доставили в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. «Там врачам потребовался целый день, чтобы диагностировать острый поперечный миелит. Медики предположили, что заболевание могло быть вызвано стрессом, усталостью или инфекцией, и отметили, что это аутоиммунное заболевание. Я была шокирована тем, что паралич может остаться с мной на всю жизнь», — говорит девушка. Позже Ражеву перевели в Свердловскую областную клиническую больницу №1, где она провела полтора месяца. Там ей назначили лечение. В результате гормональной терапии Анна набрала вес. «Я пила по 11 таблеток гормонов, от чего поправилась на 20 килограмм». У девушки наблюдалась положительная динамика — начали функционировать руки. Но решить проблему с подвижностью ног не удалось, что потребовало дополнительного курса реабилитации. Ее направили в Клинический институт мозга (КИМ), где специалисты научили ее использовать специальную ложку для самостоятельного приема пищи и в целом оказали помощь в адаптации к изменениям в жизни. Девушка до трагедии занималась грумингом Фото: Анна Ражева Во время пребывания в КИМе Анна добилась значительных успехов в реабилитации — в частности, укрепила спину и научилась сидеть. По возвращении домой она продолжила заниматься под заботливым наблюдением своих родителей, которые стали для нее главной поддержкой. «Мой отец сделал для меня тренажеры, чтобы я могла разрабатывать руки и ноги. Несмотря на свой возраст, мои родители стали моей самой большой опорой. Без их помощи я бы точно не справилась». Анна сохраняет оптимизм и надежду на выздоровление, хотя врачи не дают ей точных прогнозов. На данный момент лишь один фонд откликнулся на ее просьбы о помощи. И Анна собирается воспользоваться этим шансом. Иначе девушка навсегда рискует остаться в инвалидной коляске. «Я понимаю, что прошу о большом, и сумма кажется огромной, но у меня есть вы — неравнодушные люди. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне. Это последняя реабилитация в этом году, но самая значимая, ведь я могу начать ходить! Сумма сбора составляет 765000 рублей за месячный курс в центре „Три сестры“. Верю, что в конце концов я попаду на реабилитацию». Ражева поставила для себя цель — ходить Фото: Анна Ражева Помочь Анне Ражевой можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79506541135, «Т-Банк» или Сбербанк. Получатель — Ражева Анна Степановна. URA.RU продолжает освещать истории людей, нуждающихся в помощи. Благодаря отклику читателей, екатеринбурженке Соне Рожиной, страдающей синдромом Гурлера, удалось собрать необходимые для лечения восемь миллионов рублей. А после публикации истории 15-летнего подростка Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина перевела на спасение мальчика пять миллионов рублей. Агентство призывает всех, кто столкнулся с проблемами в социальной сфере или нуждается в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готов оказать содействие. Для этого необходимо написать на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Анна Ражева столкнулась с параличом из-за редкого заболевания — острого поперечного миелита (болеют пять человек на миллион). Для ее восстановления требуется 30-дневная реабилитация, стоимость которой составляет 765 тысяч рублей. У девушки, вынужденной передвигаться на инвалидной коляске, таких средств нет. В разговоре с журналистом URA.RU Анна выразила надежду, что неравнодушные люди помогут ей собрать недостающую сумму. «Я всегда вела активный образ жизни и никогда не испытывала проблем со здоровьем. Долгие годы я работала заведующей детским садом, но в 2020 году решила кардинально изменить свою жизнь: прошла обучение на грумера и открыла собственную студию. Любовь к животным у меня с детства, и, занявшись любимым делом, я впервые за многие годы почувствовала себя по-настоящему счастливой. В роковой день — 23 июня 2023 года — я вернулась из Казани, была уставшей, приняла душ и легла спать», — вспоминает Анна. Через несколько часов Анна проснулась с сильной болью в руках. Она сразу же позвонила сестре, и к моменту ее приезда Анна уже не могла двигать руками. Сестра вызвала скорую помощь, и Анну доставили в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. «Там врачам потребовался целый день, чтобы диагностировать острый поперечный миелит. Медики предположили, что заболевание могло быть вызвано стрессом, усталостью или инфекцией, и отметили, что это аутоиммунное заболевание. Я была шокирована тем, что паралич может остаться с мной на всю жизнь», — говорит девушка. Позже Ражеву перевели в Свердловскую областную клиническую больницу №1, где она провела полтора месяца. Там ей назначили лечение. В результате гормональной терапии Анна набрала вес. «Я пила по 11 таблеток гормонов, от чего поправилась на 20 килограмм». У девушки наблюдалась положительная динамика — начали функционировать руки. Но решить проблему с подвижностью ног не удалось, что потребовало дополнительного курса реабилитации. Ее направили в Клинический институт мозга (КИМ), где специалисты научили ее использовать специальную ложку для самостоятельного приема пищи и в целом оказали помощь в адаптации к изменениям в жизни. Во время пребывания в КИМе Анна добилась значительных успехов в реабилитации — в частности, укрепила спину и научилась сидеть. По возвращении домой она продолжила заниматься под заботливым наблюдением своих родителей, которые стали для нее главной поддержкой. «Мой отец сделал для меня тренажеры, чтобы я могла разрабатывать руки и ноги. Несмотря на свой возраст, мои родители стали моей самой большой опорой. Без их помощи я бы точно не справилась». Анна сохраняет оптимизм и надежду на выздоровление, хотя врачи не дают ей точных прогнозов. На данный момент лишь один фонд откликнулся на ее просьбы о помощи. И Анна собирается воспользоваться этим шансом. Иначе девушка навсегда рискует остаться в инвалидной коляске. «Я понимаю, что прошу о большом, и сумма кажется огромной, но у меня есть вы — неравнодушные люди. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне. Это последняя реабилитация в этом году, но самая значимая, ведь я могу начать ходить! Сумма сбора составляет 765000 рублей за месячный курс в центре „Три сестры“. Верю, что в конце концов я попаду на реабилитацию». Помочь Анне Ражевой можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79506541135, «Т-Банк» или Сбербанк. Получатель — Ражева Анна Степановна. URA.RU продолжает освещать истории людей, нуждающихся в помощи. Благодаря отклику читателей, екатеринбурженке Соне Рожиной, страдающей синдромом Гурлера, удалось собрать необходимые для лечения восемь миллионов рублей. А после публикации истории 15-летнего подростка Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина перевела на спасение мальчика пять миллионов рублей. Агентство призывает всех, кто столкнулся с проблемами в социальной сфере или нуждается в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готов оказать содействие. Для этого необходимо написать на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.