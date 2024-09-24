Тюменцев зовут упаковывать конфеты на зарплату в 180 тысяч рублей

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на кондитерской фабрике в Москве. Трудиться необходимо на складе, упаковывая шоколадные конфеты. За вахту в 60 смен работодатель обещает платить до 180 тысяч рублей. Вакансия размещена на одном из сервисов по поиску работы.
«На пищевое производство объявляется набор упаковщиков: кондитерская фабрика и п/фабрикаты. Вахта: Москва. Обязанности: упаковка, фасовка конфет и кондитерских изделий», — говорится в тексте вакансии.
Соискателю обеспечат бесплатное проживание. Также будущему работнику гарантировано питание и предоставление спецодежды. Среди основных требований — наличие медкнижки.
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