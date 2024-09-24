Тюменцев зовут упаковывать конфеты на зарплату в 180 тысяч рублей

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Работа предполагает вахтовый метод
Работа предполагает вахтовый метод Фото:

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на кондитерской фабрике в Москве. Трудиться необходимо на складе, упаковывая шоколадные конфеты. За вахту в 60 смен работодатель обещает платить до 180 тысяч рублей. Вакансия размещена на одном из сервисов по поиску работы.

«На пищевое производство объявляется набор упаковщиков: кондитерская фабрика и п/фабрикаты. Вахта: Москва. Обязанности: упаковка, фасовка конфет и кондитерских изделий», — говорится в тексте вакансии.

Соискателю обеспечат бесплатное проживание. Также будущему работнику гарантировано питание и предоставление спецодежды. Среди основных требований — наличие медкнижки.

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Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на кондитерской фабрике в Москве. Трудиться необходимо на складе, упаковывая шоколадные конфеты. За вахту в 60 смен работодатель обещает платить до 180 тысяч рублей. Вакансия размещена на одном из сервисов по поиску работы. «На пищевое производство объявляется набор упаковщиков: кондитерская фабрика и п/фабрикаты. Вахта: Москва. Обязанности: упаковка, фасовка конфет и кондитерских изделий», — говорится в тексте вакансии. Соискателю обеспечат бесплатное проживание. Также будущему работнику гарантировано питание и предоставление спецодежды. Среди основных требований — наличие медкнижки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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