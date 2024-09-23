23 сентября 2024

«Очень странные»: в ХМАО жители пожаловались на арбузы с белыми пятнами из сетевого магазина. Фото

В ХМАО жители пожаловались на арбузы, купленные в «Магните»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО жители пожаловались на арбузы, купленные в «Магните»
В ХМАО жители пожаловались на арбузы, купленные в «Магните» Фото:

Жители Югорска и Зеленоборска пожаловались на странные арбузы, которые были приобретены в местных супермаркетах. Югорчан удивил «ватный» вкус бахчевых и белые пятна на мякоти, об этом они сообщили URA.RU.

«Какая гадость! Пролежал дома неделю и потек. Кожура тонкая, а внутри, как будто чем-то напичкан. Унесли на компост», — рассказала журналисту агентства югорчанка Елена.

Жительница Зеленоборска Евгения отметила, что невкусные арбузы появились в продаже с сентября. «Очень странные: мякоть белого или коричневого цвета, а на вкус — трава. Хорошо, не отравились. Пошли выкидывать, а мусорный контейнер забит этими арбузами», — объяснила URA.RU Евгения.

Корреспондент агентства пообщался с несколькими респондентами и выяснил, что в большинстве случаев, неудачные покупки ими были совершены в сети магазинов «Магнит». На горячей линии торговой сети не смогли пояснить ситуацию по реализации бахчевых ненадлежащего качества. Направлен запрос в пресс-службу «Магнита». На момент публикации ответ на него не поступил.

Югорчан удивил “ватный” вкус бахчевых и белые пятна на мякоти
Югорчан удивил “ватный” вкус бахчевых и белые пятна на мякоти
Фото:

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Жители Югорска и Зеленоборска пожаловались на странные арбузы, которые были приобретены в местных супермаркетах. Югорчан удивил «ватный» вкус бахчевых и белые пятна на мякоти, об этом они сообщили URA.RU. «Какая гадость! Пролежал дома неделю и потек. Кожура тонкая, а внутри, как будто чем-то напичкан. Унесли на компост», — рассказала журналисту агентства югорчанка Елена. Жительница Зеленоборска Евгения отметила, что невкусные арбузы появились в продаже с сентября. «Очень странные: мякоть белого или коричневого цвета, а на вкус — трава. Хорошо, не отравились. Пошли выкидывать, а мусорный контейнер забит этими арбузами», — объяснила URA.RU Евгения. Корреспондент агентства пообщался с несколькими респондентами и выяснил, что в большинстве случаев, неудачные покупки ими были совершены в сети магазинов «Магнит». На горячей линии торговой сети не смогли пояснить ситуацию по реализации бахчевых ненадлежащего качества. Направлен запрос в пресс-службу «Магнита». На момент публикации ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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