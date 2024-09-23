Жители Югорска и Зеленоборска пожаловались на странные арбузы, которые были приобретены в местных супермаркетах. Югорчан удивил «ватный» вкус бахчевых и белые пятна на мякоти, об этом они сообщили URA.RU.
«Какая гадость! Пролежал дома неделю и потек. Кожура тонкая, а внутри, как будто чем-то напичкан. Унесли на компост», — рассказала журналисту агентства югорчанка Елена.
Жительница Зеленоборска Евгения отметила, что невкусные арбузы появились в продаже с сентября. «Очень странные: мякоть белого или коричневого цвета, а на вкус — трава. Хорошо, не отравились. Пошли выкидывать, а мусорный контейнер забит этими арбузами», — объяснила URA.RU Евгения.
Корреспондент агентства пообщался с несколькими респондентами и выяснил, что в большинстве случаев, неудачные покупки ими были совершены в сети магазинов «Магнит». На горячей линии торговой сети не смогли пояснить ситуацию по реализации бахчевых ненадлежащего качества. Направлен запрос в пресс-службу «Магнита». На момент публикации ответ на него не поступил.
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