В центре Тюмени пройдет шествие студентов

Мероприятие состоится на площади 400-летия
В Тюмени на площади 400-летия состоится фестиваль «Нашествие молодежи. Тюмень будущего». Об этом сообщила глава регионального департамента образования и науки Вероника Ефремова. В рамках мероприятия состоятся флешмоб и шествие студентов.
«1 октября на площади 400-летия пройдет масштабный молодежный фестиваль „Нашествие молодежи. Тюмень будущего“! <...> Вас ждет: шествие студентов, флешмоб, мастер-классы, свежий воздух и хорошее настроение», — написала Ефремова в своих соцсетях.
В мероприятии примут участие 800 первокурсников. Шествие пройдет утром 1 октября.
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