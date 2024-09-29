29 сентября 2024

В центре Тюмени пройдет шествие студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие состоится на площади 400-летия
Мероприятие состоится на площади 400-летия Фото:

В Тюмени на площади 400-летия состоится фестиваль «Нашествие молодежи. Тюмень будущего». Об этом сообщила глава регионального департамента образования и науки Вероника Ефремова. В рамках мероприятия состоятся флешмоб и шествие студентов.

«1 октября на площади 400-летия пройдет масштабный молодежный фестиваль „Нашествие молодежи. Тюмень будущего“! <...> Вас ждет: шествие студентов, флешмоб, мастер-классы, свежий воздух и хорошее настроение», — написала Ефремова в своих соцсетях.

В мероприятии примут участие 800 первокурсников. Шествие пройдет утром 1 октября.

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В Тюмени на площади 400-летия состоится фестиваль «Нашествие молодежи. Тюмень будущего». Об этом сообщила глава регионального департамента образования и науки Вероника Ефремова. В рамках мероприятия состоятся флешмоб и шествие студентов. «1 октября на площади 400-летия пройдет масштабный молодежный фестиваль „Нашествие молодежи. Тюмень будущего“! <...> Вас ждет: шествие студентов, флешмоб, мастер-классы, свежий воздух и хорошее настроение», — написала Ефремова в своих соцсетях. В мероприятии примут участие 800 первокурсников. Шествие пройдет утром 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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