В двух микрорайонах Перми пропало электричество из-за сбоя на ТЭЦ

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Технологический сбой на Пермской ТЭЦ-13 произошел 8 октября в 13:02
Технологический сбой на Пермской ТЭЦ-13 произошел 8 октября в 13:02 Фото:

Пермяки пожаловались на отключение электричества. Свет пропал в микрорайонах Гайва и Заозерье.

«8 октября в 13:02 произошел технологический сбой в работе оборудования на Пермской ТЭЦ-13. В результате ограничена подача электроэнергии для жителей микрорайонов Гайва и Заозерье. В настоящее время проводятся восстановительные работы, часть клиентов уже подключена. Ориентировочное время окончания работ на станции — 14:00», — рассказал URA.RU руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Александр Молчанов.

Ранее URA.RU рассказывало, что авария оставила без электричества жителей части Индустриального района Перми. Без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии.

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Пермяки пожаловались на отключение электричества. Свет пропал в микрорайонах Гайва и Заозерье. «8 октября в 13:02 произошел технологический сбой в работе оборудования на Пермской ТЭЦ-13. В результате ограничена подача электроэнергии для жителей микрорайонов Гайва и Заозерье. В настоящее время проводятся восстановительные работы, часть клиентов уже подключена. Ориентировочное время окончания работ на станции — 14:00», — рассказал URA.RU руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Александр Молчанов. Ранее URA.RU рассказывало, что авария оставила без электричества жителей части Индустриального района Перми. Без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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