В двух микрорайонах Перми пропало электричество из-за сбоя на ТЭЦ

Пермяки пожаловались на отключение электричества. Свет пропал в микрорайонах Гайва и Заозерье.
«8 октября в 13:02 произошел технологический сбой в работе оборудования на Пермской ТЭЦ-13. В результате ограничена подача электроэнергии для жителей микрорайонов Гайва и Заозерье. В настоящее время проводятся восстановительные работы, часть клиентов уже подключена. Ориентировочное время окончания работ на станции — 14:00», — рассказал URA.RU руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Александр Молчанов.
Ранее URA.RU рассказывало, что авария оставила без электричества жителей части Индустриального района Перми. Без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии.
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