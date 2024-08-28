В Перми часть Индустриального района осталась без электричества

Электроэнергию подадут в ближайшее время
Авария оставила без электричества жителей части Индустриального района Перми. Устранить проблемы энергетики обещают в течение нескольких часов.
«Около 13 часов в распределительных сетях на территории Индустриального района произошло технологическое нарушение. Без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии», — сообщили журналистам в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».
Специалисты уже устраняют проблему. Электричество должно появиться в ближайшие часы.
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