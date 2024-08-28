28 августа 2024

В Перми часть Индустриального района осталась без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Электроэнергию подадут в ближайшее время
Электроэнергию подадут в ближайшее время Фото:

Авария оставила без электричества жителей части Индустриального района Перми. Устранить проблемы энергетики обещают в течение нескольких часов.

«Около 13 часов в распределительных сетях на территории Индустриального района произошло технологическое нарушение. Без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии», — сообщили журналистам в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Специалисты уже устраняют проблему. Электричество должно появиться в ближайшие часы.

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Авария оставила без электричества жителей части Индустриального района Перми. Устранить проблемы энергетики обещают в течение нескольких часов. «Около 13 часов в распределительных сетях на территории Индустриального района произошло технологическое нарушение. Без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии», — сообщили журналистам в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Специалисты уже устраняют проблему. Электричество должно появиться в ближайшие часы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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