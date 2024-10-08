Мужчина пропал 7 октября (архивное фото)
В Губкинском (ЯНАО) пропал 23-летний Егор Кравченко. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
«Рост 173 сантиметра, плотного телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. был одет в синюю рабочую куртку, черные штаны, черно-белые кроссовки», — сообщается на официальном сайте «ЛизаАлерт». Мужчина нуждается в медицинской помощи.
ориентировка на Егора Кравченко
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