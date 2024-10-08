В ЯНАО ищут пропавшего мужчину. Фото

В Губкинском пропал 23-летний Егор Кравченко
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Мужчина пропал 7 октября (архивное фото)
Мужчина пропал 7 октября (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) пропал 23-летний Егор Кравченко. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

«Рост 173 сантиметра, плотного телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. был одет в синюю рабочую куртку, черные штаны, черно-белые кроссовки», — сообщается на официальном сайте «ЛизаАлерт». Мужчина нуждается в медицинской помощи.

ориентировка на Егора Кравченко
ориентировка на Егора Кравченко
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) пропал 23-летний Егор Кравченко. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт». «Рост 173 сантиметра, плотного телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. был одет в синюю рабочую куртку, черные штаны, черно-белые кроссовки», — сообщается на официальном сайте «ЛизаАлерт». Мужчина нуждается в медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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